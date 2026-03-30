Horror en Santa Fe: un alumno disparó dentro de una escuela, mató a un compañero e hirió a otros dos

El violento episodio ocurrió este lunes por la mañana en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal.

La localidad santafesina de San Cristóbal se encuentra sumida en el dolor y la consternación. Este lunes 30 de marzo, lo que debía ser una jornada escolar habitual se transformó en una tragedia cuando un alumno de la Escuela Normal Mariano Moreno ingresó al establecimiento armado y disparó contra sus compañeros, provocando la muerte de un adolescente y dejando a otro herido.

El hecho ocurrió pocos minutos después del ingreso a clases, en el interior del edificio educativo ubicado en el centro de la ciudad. Según los primeros reportes policiales, el agresor —quien también sería menor de edad— extrajo un arma de fuego en medio de una aparente discusión o ataque premeditado, efectuando varios disparos que impactaron en dos alumnos.

Así fue el momento del ataque en la escuela de Santa Fe Santa Fe N/A Operativo de emergencia y víctimas Inmediatamente después de las detonaciones, las autoridades escolares activaron el protocolo de emergencia y dieron aviso a la policía y al servicio de salud local. Uno de los jóvenes, de 13 años, falleció prácticamente en el acto debido a la gravedad de las heridas recibidas. Otros dos alumnos afectados por los disparos fueron trasladados de urgencia al hospital zonal. Por el momento, los pronósticos son reservados, aunque se encuentran bajo estricta observación médica.

Se informó que el alumno que efectuó los disparos fue reducido y quedó a disposición de la Justicia de Menores.

San Cristóbal: este fue el lugar del hecho Embed Conmoción en San Cristóbal y suspensión de clases La noticia generó escenas de pánico y desesperación entre los padres, que se agolparon en las puertas de la institución para retirar a sus hijos. El Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe dispuso la suspensión inmediata de las actividades y el envío de un equipo de psicólogos y asistentes sociales para contener a la comunidad educativa.