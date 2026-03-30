Qué dijeron los docentes sobre el alumno que asesinó a otro en el colegio de Santa Fe

Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno local, reveló que el agresor de 15 años era considerado un "buen alumno" por sus docentes.

El hecho ocurrió pocos minutos después del ingreso a clases, en el interior del edificio educativo ubicado en el centro de la ciudad.

La ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, intenta asimilar una de las mañanas más oscuras de su historia. Tras el tiroteo ocurrido en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, donde un adolescente de 15 años mató a un compañero e hirió a otro, los investigadores centran sus esfuerzos en entender qué motivó el ataque.

En diálogo con medios de comunicación, el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, aportó los primeros detalles sobre el perfil del atacante, cuya conducta previa no encendió ninguna señal de alerta en la institución educativa. “Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta”, explicó el funcionario, subrayando el desconcierto que reina en la comunidad educativa.

El perfil del atacante y el asombro docente El joven de 15 años, que ya se encuentra a disposición de la Justicia de Menores, no tenía antecedentes de violencia ni reportes de indisciplina. Esta falta de indicadores previos es lo que más inquieta a las autoridades. Según Muñoz, los docentes lo describieron como un estudiante cumplidor. No se registraron episodios de bullying o altercados recientes que permitieran prever una reacción de esta magnitud.

La principal línea de investigación busca determinar cómo el menor obtuvo el arma de fuego y si pertenecía a su entorno familiar.

Así fue el momento del ataque Santa Fe N/A San Cristóbal bajo duelo y asueto municipal La respuesta institucional ante el drama fue inmediata. Muñoz adelantó que la Municipalidad de San Cristóbal decretará asueto y luto oficial a nivel local como muestra de respeto a las familias afectadas.