Maximiliano Pullaro sobre el horror en Santa Fe: "Es muy difícil de analizar una hora después"
El gobernador de la provincia de Santa Fe fue abordado por la prensa en medio de una actividad oficial. "Los ministros ya están en viaje a San Cristóbal para poder acompañar a las familias y a la comunidad educativa", dijo.
Un alumno entró armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a otro alumno de 13 años minutos antes del izamiento de bandera.
Conforme a la información oficial, el adolescente, de 15 años, sacó una escopeta de un bolso en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció.
Uno de los heridos fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en cara y cuello. El otro presenta heridas de menor gravedad.
Sobre el hecho, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó: "Suspendimos la actividad con los ministros. Los ministros ya están en viaje a San Cristóbal para poder acompañar a las familias y a la comunidad educativa en este momento tan duro y dramático que nos toca vivir".
"Es muy difícil de analizar una hora después. Simplemente puedo decir las acciones que estamos llevando adelante en este momento, sobre todo para contener y acompañar a las familias y activar el proceso penal sobre el autor del hecho".
"La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta", señalaron fuentes cercanas al caso.
Respecto al agresor, se confirmó que fue detenido por la Policía. La escuela fue evacuada de inmediato y la zona acordonada.