Cómo están los alumnos heridos en el ataque que terminó con la vida de un joven en el colegio de Santa Fe

Los dos estudiantes que resultaron heridos en el tiroteo ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, se encuentran fuera de peligro, según el último parte médico difundido por el hospital local. Ambos adolescentes ingresaron con heridas de perdigones y permanecen bajo observación, aunque su evolución es favorable.

El director del centro de salud, Armando Borsini, precisó que uno de los jóvenes presentaba impactos en la región frontal y en el tórax, por lo que fue sometido a estudios de mayor complejidad, entre ellos una tomografía, con el objetivo de descartar lesiones internas. Pese a la zona comprometida, los médicos confirmaron que su vida no corre riesgo.

El segundo estudiante, en tanto, sufrió heridas de menor gravedad: tenía perdigones alojados en un brazo y una lesión leve en el tórax. Al momento de su atención se encontraba clínicamente estable, aunque atravesaba un cuadro de shock producto de la situación vivida durante el ataque.

Desde el hospital señalaron que ambos pacientes evolucionan de manera positiva y continúan siendo monitoreados para seguir de cerca su recuperación. En paralelo, destacaron que la rápida asistencia médica permitió contener el cuadro general y evitar complicaciones mayores.

El episodio generó además la atención de otros alumnos que llegaron al centro de salud con cortes y golpes sufridos durante la huida en medio del pánico. Sin embargo, en todos esos casos las lesiones fueron leves y no requirieron internación.