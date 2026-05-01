Duro revés para los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa: rechazaron sus planteos

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, de la Corte Suprema, dieron un revés judicial a los rugbiers condenados.

Los jueces de la Corte Suprema de la Nación del país desestimaron los planteos de las defensas de los rugbiers asesinos de Fernando Báez Sosa. Los jueces argumentaron que la Justicia de la Provincia de Buenos Aires aún no agotó sus instancias de revisión y señalaron defectos formales en la presentación de Máximo Thomsen.

Concretamente, el máximo tribunal ratificó que, para que el caso sea tratado a nivel nacional, es indispensable una sentencia firme de la Corte Suprema provincial, organismo que todavía debe expedirse sobre las distintas apelaciones presentadas por la defensa en cada caso.

El caso de los rugbiers uno por uno Primero, respecto a la situación de Thomsen, condenado a perpetua por homicidio doblemente agravado, el planteo de su abogado, Francisco Oneto, fue desestimado por defectos formales, al no cumplir con los requisitos exigidos por el tribunal.

También, fueron rechazados los recursos de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano y Ciro Pertossi, quienes intentaron recurrir al máximo tribunal tras el rechazo previo del Tribunal de Casación bonaerense.

Finalmente, en el caso de Lucas Pertossi, quien solicitó la nulidad de su sentencia alegando haber sido "mal defendido", acusación que su abogado, Hugo Tomei, rechazó mediante un escrito de respaldo a su labor profesional.