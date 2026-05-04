Feria del Libro: todos los descuentos que tenés que saber antes de comprar
Banco Provincia lidera con 20% de ahorro y cuotas sin interés las promos en la Feria del Libro junto con Galicia, Santander y BBVA.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires volvió en 2026 como uno de los eventos culturales más convocantes de la región, reuniendo a cientos de editoriales, autores y lectores en un mismo espacio celebrando su 50° edición. Con una agenda cargada de presentaciones, charlas y actividades, la feria se consolida como un punto de encuentro clave para la industria editorial y el público.
En este contexto, uno de los grandes atractivos para los visitantes son los importantes descuentos y promociones que ofrecen las editoriales. Desde rebajas directas hasta cuotas sin interés y beneficios con distintos bancos, la feria se convierte también en una oportunidad ideal para comprar libros a precios más accesibles.
Todos los descuentos de la Feria del Libro:
Abrazando cuentos
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Acercándonos ediciones
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Aique
-
20% Banco Provincia + 20% docentes + 3 cuotas.
Akai
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Albatros
-
6 cuotas sin interés con Buepp.
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
1 libro de regalo pasando los $50.000.
Ofertas en libros seleccionados.
Ampersand / El hilo de Ariadna
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
10% de descuento con transferencia.
Artística del mundo
-
Varias ofertas en libros y coleccionables.
Atlante (Editorial)
-
20% de descuento con Banco Provincia.
AZ editora
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
30% de reintegro con BBVA los jueves.
20% de ahorro con Galicia miércoles y viernes.
Big Sur
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia y Galicia.
Calamur Distribuidora
-
3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.
Calibroscopio
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Cámara Argentina del Libro
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Catapulta
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
20% con Galicia miércoles y viernes.
10% reintegro con ANSES.
3/6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.
Cheuque
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Corregidor
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Crumb / Mangas y comics
-
20% Banco Provincia + promos con Cuenta DNI, BBVA y cuotas.
Cuarto Menguante
-
Descuento por compra de más de 1 libro.
Cúspide
-
Distintos descuentos con Mercado Pago de acuerdo al día; cuotas con múltiples bancos y medios de pago.
Del Naranjo
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Dickens
-
Varias promociones en libros seleccionados.
DNX
-
20% Banco Provincia + 3 cuotas con ICBC.
Edelvives
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Ediar / Marcial Pons / Didot
-
3 cuotas sin interés con Santander.
Ecoval ediciones
-
20% de ahorro + hasta 6 cuotas domingos y lunes.
Ediciones Colihue
-
20% Banco Provincia + cuotas con Santander y tarjetas.
Ediciones continente
-
20% Banco Provincia + cuotas con Visa/Mastercard.
Ediciones de La Flor
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Ediciones del CCC
-
20% Banco Provincia + cuotas con tarjetas.
Ediciones Hastinapura
-
20% efectivo/transferencia.
Ediciones Lea
-
3 cuotas sin interés con Santander.
Ediciones manantial
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Ediciones Noveduc
-
20% reintegro + cuotas + promo 3x1.
Ediciones Oceano
-
20% Banco Provincia + promos.
El Ateneo
-
3 cuotas Santander + 10% ahorro.
El Gato de Hojalata
-
Descuentos y cuotas con múltiples medios de pago.
Entreideas
-
Descuentos en libros seleccionados.
Eudeba
-
Varias promos en libros seleccionados.
Fera
-
20% Banco Provincia + descuentos con distintos medios.
Fiordo
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Forever Books
-
Ofertas en libros seleccionados.
Galerna
-
Ofertas en libros seleccionados.
Gárgola ediciones
-
Promos en cómics.
Gerbera ediciones
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Gradifco
-
3 cuotas sin interés Visa/Mastercard.
Grupo Claridad
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Grupo Planeta
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia, Cuenta DNI y Galicia + 20% de reintegro.
Hasta 12 cuotas sin interés con Mercado Pago + hasta 6 cuotas sin interés con Naranja X.
Grupal
-
20% Banco Provincia + ofertas.
HMS ediciones
- Promociones en libros seleccionados + 1 libro de regalo comprando una promo.
Hola Chicos
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Iamiqué / Limonero
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Imaginador
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Infantil Ediciones
-
20% efectivo/transferencia + cuotas.
KEL
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
La biblioteca del naturalista
-
3 cuotas + 10% efectivo/transferencia.
La botica
-
3 cuotas sin interés con todos los medios de pago.
La coop
-
3 cuotas sin interés con todos los medios de pago.
La Crujía
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
La juglaresa libros
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
La Revisteria
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Latin Books
-
20% Banco Provincia + 10% Santander.
Librería Akadia Editorial
-
3 cuotas sin interés.
Librería de las Luces
-
20% Banco Provincia + promos.
Libella
-
20% Banco Provincia + 6 cuotas.
Librería Homero Manzi
-
20% Banco Provincia + promos.
Librum
-
Esquema similar a Catapulta (descuentos + cuotas).
Libros del Zorro rojo
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Libros del Zorzal / Edhasa / La Brujita de Papel
-
20% Banco Provincia.
Libros para el mundo
-
Promos seleccionadas.
Loco Rabia
-
Descuentos en libros seleccionados.
Losada
-
20% Banco Provincia + cuotas.
Lúdico ediciones
-
20% Banco Provincia + cuotas días específicos.
Luminias
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Manolito Books Argentina
-
20% Banco Provincia + promos.
Melos
-
20% Banco Provincia + cuotas Santander.
Mil mundos
-
20% Banco Provincia + cuotas.
Monoblock / Quipu
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Niño Editor
-
10% Santander + cuotas.
Nuevas letras
-
20% Banco Provincia + ofertas.
Oreja Oreja / Comunicarte
-
20% Banco Provincia + 3x2.
Panorámica
-
30% con Buepp.
Párrafo aparte / A Marte / Nubífero
-
20% Banco Provincia.
Penguin
-
Amplia variedad de descuentos y cuotas.
Periplo Ediciones
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Plan - T comics
-
Promos en cómics.
Plaza Regional / Yump Distribuidora
-
20% Banco Provincia + cuotas + 3x2.
Prometeo
-
3 cuotas sin interés.
Provincia de Buenos Aires
-
25% Banco Provincia.
Pueblo Libros
-
Ofertas en seleccionados.
Quiosquito de libros
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Revista Sudestada
-
20% Banco Provincia.
Riderchail
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Riverside agency
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Rubinzal Culzoni
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
SB Editorial
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
School Fun / Gloter
-
Ofertas + 10% efectivo.
Siglo XXI
-
20% Banco Provincia + cuotas + descuentos especiales.
Sigmar
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Spirit de Comics
-
20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Tinta libre ediciones
-
20% Banco Provincia + 30% en tercer libro.
Typeo
-
20% Banco Provincia + cuotas.
V&R editoras
-
20% Banco Provincia + cuotas Santander.
Yaestiempo ediciones
-
20% Banco Provincia + cuotas.
Yammal Contenidos
-
3 cuotas sin interés.