Presenta:

Sociedad

|

Feria del Libro

Feria del Libro: todos los descuentos que tenés que saber antes de comprar

Banco Provincia lidera con 20% de ahorro y cuotas sin interés las promos en la Feria del Libro junto con Galicia, Santander y BBVA.

Lucía Simoncelli

Paula Bressi

Feria del libro lectores libros editorial editoriales (25).JPG
Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires volvió en 2026 como uno de los eventos culturales más convocantes de la región, reuniendo a cientos de editoriales, autores y lectores en un mismo espacio celebrando su 50° edición. Con una agenda cargada de presentaciones, charlas y actividades, la feria se consolida como un punto de encuentro clave para la industria editorial y el público.

En este contexto, uno de los grandes atractivos para los visitantes son los importantes descuentos y promociones que ofrecen las editoriales. Desde rebajas directas hasta cuotas sin interés y beneficios con distintos bancos, la feria se convierte también en una oportunidad ideal para comprar libros a precios más accesibles.

Feria del Libro (4).JPG

Todos los descuentos de la Feria del Libro:


Abrazando cuentos

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Acercándonos ediciones

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Aique

  • 20% Banco Provincia + 20% docentes + 3 cuotas.

Akai

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Albatros

  • 6 cuotas sin interés con Buepp.

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

  • 1 libro de regalo pasando los $50.000.

  • Ofertas en libros seleccionados.

Ampersand / El hilo de Ariadna

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

  • 10% de descuento con transferencia.

Artística del mundo

  • Varias ofertas en libros y coleccionables.

Atlante (Editorial)

  • 20% de descuento con Banco Provincia.

AZ editora

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

  • 30% de reintegro con BBVA los jueves.

  • 20% de ahorro con Galicia miércoles y viernes.

Big Sur

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia y Galicia.

Calamur Distribuidora

  • 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

Calibroscopio

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Cámara Argentina del Libro

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Catapulta

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

  • 20% con Galicia miércoles y viernes.

  • 10% reintegro con ANSES.

  • 3/6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

Cheuque

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Corregidor

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Crumb / Mangas y comics

  • 20% Banco Provincia + promos con Cuenta DNI, BBVA y cuotas.

Cuarto Menguante

  • Descuento por compra de más de 1 libro.

Cúspide

  • Distintos descuentos con Mercado Pago de acuerdo al día; cuotas con múltiples bancos y medios de pago.

Del Naranjo

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Dickens

  • Varias promociones en libros seleccionados.

DNX

  • 20% Banco Provincia + 3 cuotas con ICBC.

Edelvives

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Ediar / Marcial Pons / Didot

  • 3 cuotas sin interés con Santander.

Ecoval ediciones

  • 20% de ahorro + hasta 6 cuotas domingos y lunes.

Ediciones Colihue

  • 20% Banco Provincia + cuotas con Santander y tarjetas.

Ediciones continente

  • 20% Banco Provincia + cuotas con Visa/Mastercard.

Ediciones de La Flor

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Ediciones del CCC

  • 20% Banco Provincia + cuotas con tarjetas.

Ediciones Hastinapura

  • 20% efectivo/transferencia.

Ediciones Lea

  • 3 cuotas sin interés con Santander.

Ediciones manantial

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Ediciones Noveduc

  • 20% reintegro + cuotas + promo 3x1.

Ediciones Oceano

  • 20% Banco Provincia + promos.

El Ateneo

  • 3 cuotas Santander + 10% ahorro.

El Gato de Hojalata

  • Descuentos y cuotas con múltiples medios de pago.

Entreideas

  • Descuentos en libros seleccionados.

Eudeba

  • Varias promos en libros seleccionados.

Fera

  • 20% Banco Provincia + descuentos con distintos medios.

Fiordo

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Forever Books

  • Ofertas en libros seleccionados.

Galerna

  • Ofertas en libros seleccionados.

Gárgola ediciones

  • Promos en cómics.

Gerbera ediciones

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Gradifco

  • 3 cuotas sin interés Visa/Mastercard.

Grupo Claridad

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Grupo Planeta

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia, Cuenta DNI y Galicia + 20% de reintegro.

  • Hasta 12 cuotas sin interés con Mercado Pago + hasta 6 cuotas sin interés con Naranja X.

Grupal

  • 20% Banco Provincia + ofertas.

HMS ediciones

  • Promociones en libros seleccionados + 1 libro de regalo comprando una promo.

Hola Chicos

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Iamiqué / Limonero

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Imaginador

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Infantil Ediciones

  • 20% efectivo/transferencia + cuotas.

KEL

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

La biblioteca del naturalista

  • 3 cuotas + 10% efectivo/transferencia.

La botica

  • 3 cuotas sin interés con todos los medios de pago.

La coop

  • 3 cuotas sin interés con todos los medios de pago.

La Crujía

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

La juglaresa libros

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

La Revisteria

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Latin Books

  • 20% Banco Provincia + 10% Santander.

Librería Akadia Editorial

  • 3 cuotas sin interés.

Librería de las Luces

  • 20% Banco Provincia + promos.

Libella

  • 20% Banco Provincia + 6 cuotas.

Librería Homero Manzi

  • 20% Banco Provincia + promos.

Librum

  • Esquema similar a Catapulta (descuentos + cuotas).

Libros del Zorro rojo

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Libros del Zorzal / Edhasa / La Brujita de Papel

  • 20% Banco Provincia.

Libros para el mundo

  • Promos seleccionadas.

Loco Rabia

  • Descuentos en libros seleccionados.

Losada

  • 20% Banco Provincia + cuotas.

Lúdico ediciones

  • 20% Banco Provincia + cuotas días específicos.

Luminias

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Manolito Books Argentina

  • 20% Banco Provincia + promos.

Melos

  • 20% Banco Provincia + cuotas Santander.

Mil mundos

  • 20% Banco Provincia + cuotas.

Monoblock / Quipu

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Niño Editor

  • 10% Santander + cuotas.

Nuevas letras

  • 20% Banco Provincia + ofertas.

Oreja Oreja / Comunicarte

  • 20% Banco Provincia + 3x2.

Panorámica

  • 30% con Buepp.

Párrafo aparte / A Marte / Nubífero

  • 20% Banco Provincia.

Penguin

  • Amplia variedad de descuentos y cuotas.

Periplo Ediciones

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Plan - T comics

  • Promos en cómics.

Plaza Regional / Yump Distribuidora

  • 20% Banco Provincia + cuotas + 3x2.

Prometeo

  • 3 cuotas sin interés.

Provincia de Buenos Aires

  • 25% Banco Provincia.

Pueblo Libros

  • Ofertas en seleccionados.

Quiosquito de libros

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Revista Sudestada

  • 20% Banco Provincia.

Riderchail

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Riverside agency

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Rubinzal Culzoni

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

SB Editorial

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

School Fun / Gloter

  • Ofertas + 10% efectivo.

Siglo XXI

  • 20% Banco Provincia + cuotas + descuentos especiales.

Sigmar

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Spirit de Comics

  • 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Tinta libre ediciones

  • 20% Banco Provincia + 30% en tercer libro.

Typeo

  • 20% Banco Provincia + cuotas.

V&R editoras

  • 20% Banco Provincia + cuotas Santander.

Yaestiempo ediciones

  • 20% Banco Provincia + cuotas.

Yammal Contenidos

  • 3 cuotas sin interés.

Archivado en

Notas Relacionadas