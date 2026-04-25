Malvinas tendrá un homenaje especial en la Feria del Libro

En el marco de la 50° Feria del Libro de Buenos Aires, Ediciones Argentinidad presentará el próximo martes 6 de mayo a las 19:00 en la Sala José Hernández el libro “Charlando con un Héroe” de Javier Sánchez de La-Puente.

La obra reúne conversaciones íntimas con protagonistas de la Guerra de Malvinas y busca acercar al lector al lado menos contado de quienes defendieron nuestra soberanía: la persona detrás del uniforme. El panel estará integrado por el autor Javier Sánchez de La-Puente y el VGM Juan José Gómez Centurión , figura central del libro , con la moderación del periodista Guillermo Lobo.

“No buscamos sólo presentar un libro . Buscamos generar un abrazo pendiente entre el lector y el héroe”, sostiene Juan Francisco de Sousa, director de Ediciones Argentinidad, sello que cumple 20 años dedicado a la memoria histórica nacional. Todos los veteranos de guerra serán Invitados de Honor y tendrán ubicaciones reservadas en las primeras filas.

Juan José Gómez Centurión, figura central del libro

Según los organizadores, se estima que será el mayor encuentro de Veteranos de Malvinas en la historia de la Feria del Libro. Como parte de la propuesta, en el ingreso a la sala se dispondrá un “Libro de Mensajes” para que el público pueda dejar allí unas palabras a los veteranos que protagonizan la obra.

Teniendo en cuenta que en esta edición de la Feria del Libro el país de honor es Perú, Ediciones Argentinidad reconocerá el acompañamiento recibido por parte del pueblo peruano durante el conflicto del Atlántico Sur mediante una mención especial a las autoridades de ese país.