Feria del Libro 2026: qué son los chequelibros y quiénes podrán usarlos

Este año, la Feria del Libro que abrió sus puertas este 23 de abril y estará hasta el 11 de mayo en el tradicional predio de La Rural , contará con una nueva iniciativa del Ministerio de Capital Humano que presentó la ministra Sandra Pettovello este jueves denominada el chequelibro.

“Presentamos el chequelibro, una iniciativa del Ministerio de Capital Humano junto a la Fundación El Libro en el marco del proyecto Sembrando Capital Lector”, expresó la funcionaria a través de su cuenta de X, en la que aseguró que "60 mil estudiantes de primaria y secundaria podrán canjear sus bonos de 10 mil pesos por títulos de expositores adheridos al Programa”.

El chequelibro será un beneficio para los estudiantes de primaria y secundaria de las distintas escuelas del país.

De acuerdo con el comunicado de la entidad, el Ministerio firmó un convenio con la Fundación El Libro que consta de la entrega de hasta 60 mil chequelibros de 10.000 pesos cada uno para "la compra de ejemplares por parte de estudiantes de nivel primario y secundario en el próximo encuentro anual de librerías y editores".

“La firma contó con la participación de Pettovello, y el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, quienes suscribieron este convenio en el marco del proyecto ‘Sembrando Capital Lector’”, expresó. Asimismo, el mensaje establece que “cada chequelibro podrá utilizarse exclusivamente para la compra de obras en los stands adheridos dentro del predio de la nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires”.

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“La iniciativa se llevará adelante en el marco de dicho encuentro cultural, que se desarrollará entre el 23 de abril y el 11 de mayo próximos. Los chequelibros serán distribuidos entre las delegaciones escolares que participen de visitas organizadas e inscriptas previamente”, ceró el comunicado de la Ministra.

Dónde se hace la Feria del Libro y cómo llegar

El tradicional predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, será nuevamente la sede del evento. Allí se desplegarán múltiples pabellones con stands editoriales, espacios culturales y salas para conferencias.

Para llegar, existen diversas opciones de transporte. En Subte, a través de la Línea D, estación Plaza Italia. En tren, la Línea San Martín, estación Palermo. En tanto, hay numerosas líneas de colectivos que circulan por las avenidas Santa Fe y Sarmiento

Asimismo, quienes llegue en su propio automóvil, habrá estacionamientos disponibles en las inmediaciones del predio.

Con su extensa programación, la presencia de invitados internacionales y miles de títulos disponibles, la Feria del Libro 2026 promete volver a ubicar a Buenos Aires en el centro de la escena literaria regional, reafirmando su rol como uno de los principales espacios de encuentro entre la cultura, la lectura y el público.