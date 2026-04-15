Feria Internacional del Libro 2026: por qué comienza el 23 de abril

La Feria Internacional del Libro vuelve a la Ciudad de Buenos Aires para convertirse en uno de los eventos más relevantes de la cultura de América Latina. En su 50° aniversario, la feria abrirá sus puertas este 23 de abril, y durante casi tres semanas, miles de lectores, escritores, editoriales y profesionales del mundo literario se reunirán.

No obstante, la elección de la fecha de inicio no es casual, ya que el 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor establecida por la UNESCO en 1995 porque coincide con el fallecimiento de grandes figuras de la literatura como Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Inca Garcilaso de la Vega, todos en 1616. El objetivo de fijar esa fecha se basó en fomentar la lectura a nivel mundial.

Si bien la Feria del Libro no siempre coincide exactamente, el evento suele realizarse cerca de ese momento para conmemorar la fecha dedicada a los libros y a los autores.

Más que una feria de libros, se trata de un espacio de encuentro donde conviven presentaciones, debates, firmas de ejemplares y propuestas culturales para todo público. A lo largo de los años, se consolidó como un escenario clave tanto para autores consagrados como para nuevas voces de la literatura.

Desde la organización destacaron el valor simbólico de esta edición especial, que celebra cinco décadas de trayectoria. En ese marco, habrá un pabellón homenaje dedicado a recorrer la historia del evento y su impacto en la cultura regional.

Dónde se realiza y cómo llegar

El tradicional predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, será nuevamente la sede del evento. Allí se desplegarán múltiples pabellones con stands editoriales, espacios culturales y salas para conferencias.

Para llegar, existen diversas opciones de transporte. En Subte, a través de la Línea D, estación Plaza Italia. En tren, la Línea San Martín, estación Palermo. En tanto, hay numerosas líneas de colectivos que circulan por las avenidas Santa Fe y Sarmiento

Asimismo, quienes llegue en su propio automóvil, habrá estacionamientos disponibles en las inmediaciones del predio.

Con su extensa programación, la presencia de invitados internacionales y miles de títulos disponibles, la Feria del Libro 2026 promete volver a ubicar a Buenos Aires en el centro de la escena literaria regional, reafirmando su rol como uno de los principales espacios de encuentro entre la cultura, la lectura y el público.