Feria del Libro 2026: cómo comprar entradas y aprovechar los descuentos

La 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 se celebrará del 23 de abril al 11 de mayo en La Rural , en el barrio porteño de Palermo. De cara al evento más importante de la literatura nacional e internacional, salieron a la venta las entradas con una serie de beneficios para los interesados.

Como cada año, este 2026, la feria reunirá a miles de lectores, autores y editoriales con una agenda repleta de presentaciones, firmas y charlas.

La intervención artística en la estación Plaza Italia de la Línea D del Subte de Buenos Aires por la 50° edición de la Feria del Libro.

Para acceder al evento, los interesados tienen varias opciones de entradas . A continuación, te contamos cuáles son los distintos precios:

Cabe destacar que todas las entradas son válidas para un solo ingreso por jornada, excepto el Pase de 3 visitas, que permite asistir en tres días distintos.

Cómo adquirir entradas para la Feria del Libro

Las entradas pueden adquirirse de forma online a través del sitio oficial de la Feria del Libro, donde se genera un código digital que se presenta en el ingreso.

También existe la posibilidad de comprar los tickets de manera presencial en las boleterías ubicadas en el predio de La Rural, en la intersección de Avenida Santa Fe y Avenida Sarmiento, para quienes prefieran resolver su acceso en el momento.

Feria Internacional del Libro.jpg La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su 50° edición. GCBA

Cuáles son los beneficios de las entradas de la Feria del Libro 2026

Además del acceso, cada entrada incluye beneficios económicos, como el Chequelibro, que consiste en un vóucher de $12.000 para utilizar en librerías adheridas tras el evento.

También se entregan vales de descuento para compras dentro de la feria. En el caso de la entrada general, se suman cuatro cupones, dos de $2.500 y dos de $1.500, que son acumulables y aplicables a compras superiores a $15.000.

Quiénes pueden acceder gratis a la Feria del Libro 2026

El acceso gratuito estará disponible para diversos grupos, como menores de hasta 12 años acompañados, personas con discapacidad junto a un acompañante, docentes, jubilados, pensionados y estudiantes en días de semana (con excepción del 1° de mayo). También tendrán acceso sin costo las delegaciones escolares que se inscriban previamente y quienes cuenten con el Pase Cultural.

Los horarios de la feria serán de lunes a viernes de 14 a 22 horas, y los sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Además, habrá jornadas especiales con entrada libre, como “La Noche de la Feria”, y fechas con promociones bancarias.