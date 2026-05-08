"La angustia laboral es un síntoma de época": la reflexión que atraviesa el nuevo libro de Claudina Kutnowski

La psicóloga clínica Claudina Kutnowski presentará este domingo en la Feria del Libro “Inteligencia Laboral : cómo rediseñar tu trabajo en un mundo cambiante”, un libro que propone herramientas para atravesar transiciones laborales en un contexto marcado por la aceleración tecnológica, la automatización y la incertidumbre económica.

La autora define estos cambios como parte de una transformación estructural que impacta directamente en la identidad y la salud emocional de las personas.

En el libro, Kutnowski plantea que el actual escenario laboral obliga a repensar no solo los empleos, sino también la manera en que las personas construyen sentido alrededor del trabajo. La autora sostiene que la velocidad de los cambios tecnológicos supera muchas veces la capacidad subjetiva de procesarlos y que eso genera una nueva forma de angustia vinculada específicamente al mundo laboral.

La presentación del libro llega en un momento en el que distintas industrias atraviesan procesos de transformación acelerada, con despidos, automatización y redefinición de tareas. En ese contexto, la autora propone dejar de pensar estas crisis como fracasos individuales y analizarlas como síntomas de época.

“La reinvención es una práctica de salud mental y de supervivencia emocional”, afirma Kutnowski.

Un enfoque sobre el trabajo y la subjetividad

Kutnowski aborda el concepto de inteligencia laboral, el cual surge de la necesidad de recuperar la capacidad de pensar las propias decisiones laborales frente a un contexto de hiperexigencia y reacción permanente.

Según detalló, muchas personas atraviesan situaciones de “angustia laboral” que no se reducen al estrés o al "burnout" tradicionales, sino que están relacionadas con un desajuste profundo entre lo que una persona es y aquello que hace cotidianamente.

La autora señaló además que el problema no debe analizarse únicamente desde una perspectiva individual. En la entrevista, sostuvo que gran parte del malestar actual está vinculado con modelos de productividad y éxito que generan sensación de insuficiencia permanente, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Este año que termina me recuerda, una vez más, que los cambios no siempre piden permiso. Algunos Claudina Kutnowski

En ese sentido, remarcó que las redes sociales y la lógica de la inmediatez producen una presión constante sobre las personas, que sienten que siempre deberían estar cambiando, produciendo o reinventándose. Para Kutnowski, esa percepción no responde solamente a decisiones personales, sino a transformaciones culturales y económicas más amplias.

Inteligencia artificial y reinvención laboral

Uno de los ejes centrales del libro es el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo. Kutnowski afirmó que actualmente ya existen reemplazos de puestos laborales por sistemas automatizados y que eso obliga a pensar nuevas estrategias de adaptación.

Sin embargo, la autora plantea que el principal capital de las personas sigue estando en aquello que saben hacer, en sus experiencias y en sus capacidades subjetivas. Desde esa mirada, el libro propone ejercicios y herramientas orientadas a identificar recursos personales, reorganizar trayectorias laborales y construir nuevas alternativas profesionales.

La metodología que desarrolla en “Inteligencia Laboral” incluye preguntas vinculadas con la historia personal, los aprendizajes adquiridos fuera del ámbito formal y las capacidades desarrolladas a lo largo de la vida. Según explicó, el objetivo es ayudar a las personas a detectar potencialidades que muchas veces no consideran parte de su recorrido laboral.

El libro también aborda distintos escenarios concretos de transición: renunciar a un empleo, iniciar un emprendimiento, reorganizar una carrera profesional o buscar trabajo en relación de dependencia. En cada caso, la autora trabaja sobre los aspectos emocionales y prácticos que atraviesan esos procesos.

Un libro atravesado por el contexto actual

Kutnowski es psicóloga clínica y fundadora de una consultora especializada en mentorías laborales. Desde hace más de 15 años trabaja con personas que buscan modificar sus trayectorias profesionales, cambiar de actividad o atravesar crisis vinculadas al trabajo.

En la entrevista, la autora explicó que el contexto actual intensificó problemáticas que ya existían, pero que hoy aparecen potenciadas por la tecnología, la incertidumbre económica y la transformación de los mercados laborales.

También señaló que muchas personas sienten que “se equivocaron de carrera” cuando en realidad atraviesan cambios estructurales que modifican las reglas del mundo laboral. Frente a eso, sostuvo que la clave pasa por revisar las propias herramientas y construir nuevas formas de adaptación.

La presentación de “Inteligencia Laboral” buscará abrir el debate sobre estas transformaciones y poner en discusión el vínculo contemporáneo entre trabajo, salud mental y tecnología.