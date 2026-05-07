Shopping Fest 2026: llega un mega evento a más de 65 centros comerciales con descuentos, cuotas y shows

Con descuentos , cuotas sin interés y actividades para toda la familia, más de 65 centros comerciales de Argentina participarán del Shopping Fest 2026, un evento que busca impulsar el consumo y recuperar las visitas a los shoppings en medio de la caída de las ventas y el crecimiento sostenido de las compras online.

La iniciativa se realizará el 8, 9 y 10 de mayo y fue organizada por la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), que impulsa esta primera edición nacional con promociones y actividades simultáneas en distintos puntos del país.

La propuesta apunta a reposicionar a los shoppings como espacios de encuentro y entretenimiento, además de lugares de compra. Bajo el lema “Hay cosas que se viven en persona”, el evento combinará beneficios comerciales con experiencias recreativas para atraer nuevamente al público.

Durante las tres jornadas habrá:

Descuentos en indumentaria, calzado, perfumería, gastronomía y servicios.

Cuotas sin interés con bancos, tarjetas y billeteras virtuales.

Shows en vivo, DJs y actividades para chicos.

Intervenciones artísticas y propuestas especiales en distintos espacios comunes.

Qué descuentos habrá en los shoppings

Cada centro comercial y cada marca definirán sus propias promociones, por lo que no existirá un esquema único en todo el país. De todos modos, desde la organización adelantaron que las rebajas rondarán entre el 30% y el 40% en distintos rubros.

Algunos shoppings ya confirmaron parte de sus beneficios. Galerías Pacífico, por ejemplo, ofrecerá 30% de descuento y hasta seis cuotas sin interés. Además, quienes presenten tickets de compra superiores a $150.000 participarán por el sorteo de entradas para el estreno del musical Billy Elliot.

Desde la CASC señalaron que actualmente muchas marcas mantienen precios similares entre las tiendas físicas y los canales digitales. Por eso, el diferencial del evento busca centrarse en la experiencia presencial y el atractivo de recorrer los centros comerciales.

Los shoppings que participan del Shopping Fest 2026

Entre los centros comerciales más importantes que formarán parte del evento se encuentran:

Abasto Shopping

Alto Palermo

Alto Rosario

DOT Baires Shopping

Galerías Pacífico

Patio Bullrich

Patio Olmos

Soleil Premium Outlet

Unicenter

También participarán Alcorta Shopping, Alto Avellaneda, Alto Comahue, Alto NOA, Annuar Shopping, Bahía Blanca Plaza Shopping, Boulevard Shopping, Caballito Shopping, Catán Shopping, Córdoba Shopping, Del Parque Outlet, Devoto Shopping, Distrito Arcos Premium Outlet, El Solar, Espacio San Juan Shopping, Factory Parque Brown, Factory Quilmes, Factory San Martín, La Barraca Mall, Maschwitz Mall, Mendoza Shopping, Nine Shopping, Nordelta Centro Comercial, Nuevo Quilmes Plaza, Nuevocentro, Operafun, Palmares Mall, Palmas del Pilar, Paseo Champagnat, Paseo de la Patagonia, Paseo del Fuego, Paseo del Jockey, Paseo Lugones, Paseo Pilar, Paseo Rivera, Paseo Salta, Paseo San Juan, Paso del Bosque, Paso del Paraná, Plaza Liniers Shopping, Plaza Oeste, Portal Escobar, Portal Lomas, Portal Los Andes, Portal Palermo, Portal Patagonia, Portal Río Cuarto, Portal Rosario, Portal Salta, Portal Santiago, Portal Trelew, Portal Tucumán, Puerto Plaza Mall & Towers, Recoleta Urban Mall, Remeros Plaza, Ribera Shopping, San Justo Shopping, Shopping del Siglo, Terrazas de Mayo, TOM y Toscas Shopping.