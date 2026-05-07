Cómo será la recolección de residuos en Godoy Cruz durante el asueto del próximo lunes

El próximo lunes 11 de mayo habrá asueto administrativo en Godoy Cruz por el 171º aniversario de la creación del departamento. La medida alcanzará a las dependencias municipales, aunque desde la comuna aclararon que la recolección de residuos funcionará con normalidad.

Además, el municipio informó que se implementarán las guardias pertinentes para asegurar la prestación de los diferentes servicios durante la jornada. De esta manera, los vecinos podrán mantener sus rutinas habituales respecto a la disposición de residuos.

La fecha conmemorativa estará acompañada por una serie de actividades oficiales y culturales organizadas por la comuna, que también invitó a adherirse a los festejos al comercio, la industria y las demás actividades privadas de Godoy Cruz .

Actos oficiales y celebración por el aniversario de Godoy Cruz

Las celebraciones comenzarán el lunes desde las 9:30 en la Plaza Mayor, donde se desarrollarán actos protocolares por el aniversario departamental. También se realizará un tradicional chocolate para compartir con vecinos y asistentes.

Desde el municipio destacaron que el objetivo es celebrar los 171 años de historia del departamento con actividades abiertas a la comunidad y una agenda especial que se extenderá durante gran parte de mayo.

El domingo 10, además, el Cine Teatro Plaza será escenario de un recital gratuito con obras del intérprete de “11 y 6” y “Mariposa Tecknicolor”. Si bien las entradas ya se encuentran agotadas, continuará habiendo propuestas culturales abiertas al público.

La agenda cultural de mayo en Godoy Cruz

Las actividades programadas para el mes aniversario incluyen música, teatro, gastronomía y deportes urbanos en distintos espacios del departamento. El 7 de mayo se realizará el Encuentro de Charangos en el Teatro Plaza desde las 19. El 9 habrá una función de teatro de “Bajo la manga”, de Federico Moretti, en la Biblioteca + Mediateca Belgrano a las 20.

El cronograma continuará el 10 de mayo con la “Batalla de Lomos” en el Club Villa Hipódromo; el 14 con la presentación del elenco “Los Ta…lentos de Godoy Cruz” en el Teatro Plaza; y el 15 con la obra “Jardines de otoño” en la B+M Belgrano.

Además, el 16 de mayo se desarrollará el encuentro de bodegones mendocinos “Bodeglotón” en el Espacio Arizu, mientras que el 17 habrá un campeonato Best Trick en el Skatepark San Vicente.

La agenda cerrará con el festival San Vicente Jazz, previsto para el 22, 23 y 24 de mayo en Cristoforo Colombo, y la presentación de Cassette Coffe el 23 de mayo en la Plaza Departamental.