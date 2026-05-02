La IV Brigada de la Fuerza Aérea conmemoró un nuevo aniversario de su Bautismo de Fuego

Este viernes 1 de mayo, en la Plaza Héroes de Malvinas, la IV Brigada de la Fuerza Aérea Argentina conmemoró un nuevo aniversario del Bautismo de Fuego de la institución, en honor a la primera acción en combate en el Conflicto del Atlántico Sur. El homenaje estuvo destinado a quienes combatieron reafirmando el compromiso permanente con esta causa.

La ceremonia fue presidida por el titular de esta Unidad de Caza, Comodoro Jerónimo Rodríguez Senés, quien estuvo acompañado por titulares y representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Veteranos de la Guerra de Malvinas, personal militar y civil de la Institución en actividad y en situación de retiro, representantes de distintos organismos culturales, deportivos y empresariales, invitados especiales y alumnos de la Escuela Técnica 4-106 “ IV Brigada Aérea ”.

La IV Brigada de la Fuerza Aérea conmemoró un nuevo Bautismo de Fuego de su institución.

La banda militar “Brigadier Ángel María Zuloaga” interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino y el capellán de la Unidad, presbítero Sergio Tejada, realizó una invocación religiosa en la que pidió por el eterno descanso de los héroes caídos.

Posteriormente, se dio lectura la lista de los 55 soldados dando lugar a la posterior fórmula de rigor: “¡Cayeron por Dios y por la Patria!” que el Comodoro Rodríguez Senés exclamó ante los concurrentes en la Plaza, respondida por todos los efectivos formados con un firme “¡Presente!”.

A continuación, y en homenaje a todos ellos, se colocaron ofrendas florales en el Cenotafio de los 55 Héroes Aeronáuticos, acompañado por un minuto de silencio.

ACTO IV BRIGADA AEREA BAUTISMO DE FUEGO FAA- 2026 (7) La IV Brigada de la Fuerza Aérea conmemoró un nuevo Bautismo de Fuego de su institución. Fuerza Aérea Argentina

El Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea

Lo sucedido refiere que aquel 1º de mayo de 1982, en donde la Fuerza Aérea dispuso 56 misiones de ataques que fueron cumplidas por aviones de combate IA 58 Pucará, Skyhawk A-4B y A-4C, Mirage M-III y Dagger M-5 conjuntamente con bombarderos Canberra MK-62.

Durante las operaciones se destacaron los sistemas de armas Hércules C-130 y KC-130, Lear Jet LR-35, Boeing 707, Fokker F-27 y F-28, Twin Otter DHC-6 y los helicópteros Chinook y Bell 212. Al evocar esta fecha, la Fuerza Aérea anhela compartir con los argentinos el reconocimiento institucional que se extiende no sólo a sus integrantes, sino también a todos aquellos que fueron protagonistas y que con su participación y apoyo contribuyeron a afianzar la soberanía de la Nación.