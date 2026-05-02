Mendoza tendrá un sábado otoñal con cielo cambiante y máxima de 17°

Mendoza arranca mayo con un sábado de cielo parcialmente nublado y temperaturas que consolidan el ingreso del otoño. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional , la jornada del 2 de mayo tendrá una máxima de 17° y una mínima de 7°, sin probabilidades de precipitaciones durante todo el día.

La mañana comenzará con algo de nubosidad que irá cediendo hacia el mediodía, cuando el sol tendrá mayor protagonismo. La tarde volverá a nublarse levemente y la noche cerrará fresca, con temperaturas que descenderán hasta los 12°. Los vientos soplarán de manera variable a lo largo del día sin generar mayores inconvenientes.

El sábado tendrá una máxima de 17° y sin lluvias en toda la jornada.

En términos generales, será una jornada otoñal típica para la provincia: sin lluvia, con cielo cambiante y temperaturas que invitan a abrigarse, especialmente en las horas con menos sol.

Pronóstico extendido: cómo estará el resto de la semana

El domingo 3 traerá una mejora notable con sol y algo de nubes, máxima de 20° y mínima de 7°. El lunes 4 y el martes 5 serán los días más cálidos de la semana, con máximas de 22° y 23° respectivamente, aunque con nubosidad matinal que despejará hacia la tarde.

El miércoles 6 marcará un nuevo descenso térmico: la máxima no superará los 18° y las mínimas se ubicarán entre 9° y 23° según la franja horaria. El jueves 7 cerrará la semana con el día más frío del período, con una máxima de apenas 13° y mínima de 8°, cielo nublado y sin chances de lluvia.