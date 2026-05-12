Una joya del subte porteño vuelve a circular: cuándo será el Paseo Histórico en "las Brujas" y cómo anotarse

Los Subterráneos de Buenos Aires llevarán adelante una nueva edición del Paseo Histórico en los antiguos coches La Brugeoise, en el marco de la Semana de Mayo. La propuesta se realizará este sábado 16 de mayo, después del cierre del servicio habitual, con recorridos entre las estaciones Perú y Acoyte de la Línea A.

Los tradicionales coches La Brugeoise, conocidos popularmente como “las Brujas”, volverán a circular en una experiencia especial pensada para vecinos, turistas y amantes de la historia porteña. La actividad busca acercar al público al patrimonio histórico del subte porteño.

La experiencia se desarrollará una vez finalizado el servicio habitual del sábado 16 de mayo. Está previsto que el evento comience a las 00h e incluya tres recorridos entre las estaciones Perú y Acoyte.

La inscripción para poder viajar en "Las Brujas" se habilitará este miércoles 13.

"Las Brujas" es el nombre que se le dio a las antiguas formaciones del subte A de origen belga: La Brugeoise. Foto: GCBA

Durante el viaje, los participantes podrán revivir parte de la historia de la primera línea de subte de Latinoamérica y conocer detalles sobre los coches que circularon durante casi un siglo por la red porteña.

Cómo inscribirse al Paseo Histórico

La inscripción se habilitará este miércoles 13 de mayo a las 12, a través de un formulario online disponible en la web oficial.

Desde la organización recomiendan completar el registro apenas se abra la convocatoria, ya que los cupos son limitados y suelen agotarse en poco tiempo. Las personas seleccionadas serán informadas por correo electrónico.

Música, ambientación de época y propuestas culturales

Además del recorrido en los coches patrimoniales, el evento contará con distintas actividades culturales y recreativas.

Entre las propuestas previstas habrá música en vivo, ambientación de época y la participación del Regimiento de Patricios, que llegará a la estación viajando en la Línea D. También habrá presentaciones musicales en el andén, con shows de Sol Bardi y Revancha Gauchos.

Cada recorrido estará acompañado por una guía de turismo, que relatará la historia de los coches La Brugeoise y los comienzos de la Línea A.

Extensión horaria de la Línea D por River vs. Gimnasia

Además del Paseo Histórico, también informaron que habrá una extensión horaria especial en la Línea D por el partido entre River y Gimnasia por los playoffs del Apertura este miércoles. Ese día, la Línea D extenderá su servicio hasta la 1 y en caso de alargue y una eventual definición por penales, el funcionamiento continuará hasta la 1.30.