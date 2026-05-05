Cómo viajar gratis en colectivo y subte durante mayo pagando con QR

La escena ya se volvió habitual en estaciones y colectivos : el pasajero saca el celular, genera un código y lo acerca al lector. Lo que hasta hace poco parecía una opción secundaria empezó a ocupar un lugar más visible en el transporte público.

En mayo, además, el uso del QR llegó acompañado por reintegros y nuevas líneas habilitadas, en un contexto en el que cada viaje pesa más en el bolsillo.

El beneficio más fuerte está en el subte porteño. Durante todo mayo, Naranja X ofrece una devolución del 100% para quienes paguen el pasaje con QR desde la aplicación.

La promoción corre desde el 1 hasta el 31 de mayo de 2026, con un tope mensual de $5.000 por usuario. Para usarla, hay que entrar a la app, elegir la opción “QR subte”, generar el código y acercarlo al molinete habilitado. La devolución se acredita en la cuenta dentro de las 48 horas posteriores al pago.

Qué hay que tener en cuenta antes de pagar

La promoción tiene una condición práctica que conviene mirar antes de llegar al molinete: la cuenta debe tener un saldo mínimo de $1.200. Sin ese monto disponible, el sistema puede no permitir la operación. También es importante usar siempre el mismo medio de pago si se busca sostener el historial de viajes, porque la tarifa escalonada del subte depende de la cantidad de pasajes acumulados durante el mes.

El esquema escalonado sigue vigente. Cuantos más viajes realiza una persona en el mes calendario, menor es el valor unitario del pasaje. Pero el sistema no mezcla todos los medios de pago entre sí. Si un usuario paga algunos viajes con tarjeta física, otros con NFC y otros con QR, esos movimientos pueden no sumarse en un mismo historial. Por eso, para aprovechar mejor los descuentos, conviene sostener una sola modalidad.

En el Premetro, la lógica es distinta. No tiene una tarifa escalonada propia como el subte y el valor final puede depender de las combinaciones que haga el pasajero dentro de un plazo determinado. Si se combina subte y Premetro, el sistema ajusta el cobro según el orden del recorrido. Es un detalle menor para algunos usuarios, pero puede marcar diferencia para quienes viajan todos los días.

Colectivos, QR y beneficios que no siempre se combinan

La expansión del QR también avanza en colectivos. Mercado Pago ya había habilitado esta modalidad en más de 174 líneas del país, con presencia en AMBA, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Santa Fe, Tucumán, Neuquén, San Luis, Catamarca y Bariloche, entre otras plazas. A eso se sumó una actualización reciente en Mendoza: desde el 4 de mayo, más de 400 líneas que circulan por San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz aceptan nuevos medios de pago, incluidos QR, tarjetas bancarias, NFC y SUBE física o digital.

El sistema es simple. El pasajero indica el destino al chofer, genera el QR desde la billetera virtual o desde la app SUBE y acerca la pantalla al lector ubicado en el validador. No es el mismo QR que se usa para pagar en comercios, sino un código específico para viajar. En varios casos, tampoco hace falta conexión a internet al momento de validar el pasaje.

La principal advertencia está en los beneficios sociales. La Tarifa Social Federal, los atributos locales y los descuentos de Red SUBE continúan asociados a la tarjeta SUBE, ya sea física o digital. Si el usuario paga con otra billetera virtual, esos descuentos no se aplican. A cambio, puede aprovechar reintegros propios de cada aplicación, como las promociones por QR que algunas billeteras activan por tiempo limitado o solo para determinados usuarios.

En mayo, pagar el transporte con el celular puede ser una forma concreta de ahorrar. Pero no todas las opciones sirven para todos los casos. Antes de viajar, conviene revisar si la promoción aparece activa en la app, cuál es el tope de reintegro, qué líneas aceptan QR y si el usuario necesita conservar beneficios de SUBE. La tecnología ya está en marcha; el ahorro, como siempre, depende de leer la letra chica antes de apoyar el teléfono.