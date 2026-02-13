Los bonos argentinos operan mixtos y el riesgo país se asienta arriba de los 500 puntos

Los activos argentinos encaran la última rueda de la semana en medio de un contexto desafiante en los mercados globales. Los bonos alternan subas y bajas.

Los activos argentinos encaran la última rueda de la semana con el desafió de amortiguar el arrastra en lo mercados internacionales. Las victorias del oficialismo en el Congreso no alcanzó para revertir los fuertes "sell off" que se observó en Wall Street, donde las acciones argentinas se desplomaron arrastradas por el mal humor global. En ese contexto, los bonos operan mixtos este viernes.

La deuda soberana en dólares opera mixta en Nueva York, al alza cotiza el Global 2029 (+0,5%). Los bonos bajo legislación local cotizan en la misma tónica, con subas en el Bonar 2035 (+0,8%).

El riesgo país se ubica en 514 puntos básicos. De esta manera, el índice que elabora el JP Morgan se asienta arriba de las 500 unidades.

Acciones En la plaza local, el Merval baja 0,3% en pesos. El índice accionario se encamina a cerrar la segunda semana consecutiva a la baja medido en dólares.

Las acciones del panel líder operan con mayorías en suba, impulsadas por Transener (+3,3%).