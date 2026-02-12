Las acciones argentinas se derrumban hasta 18% en Wall Street empujadas por el mal humor global

Las acciones sufren el impacto de la caída generalizadas en los mercado internacionales. La plaza local acompaña y el Mergval se hunde más de un 4%.

El mal clima generalizado en los mercados globales, traccioando por la caída de las tecnológicas, arrastró a los activos argentinos. Las acciones caen hasta 18% en Wall Street, mientras que el Merval acompaña el retroceso.

La deuda soberana en dólares resiste en parte y oepra mixta, con subas de hasta 0,7% en Nueva York, impulsada por el Global 2029. En tanto, los bonos bajo legislación extranjera caen.

El riesgo país, tras quebrar los 500 puntos básicos inicialmente tras la media sanción de la reforma laboral, revierte tendencia y se ubica en 508 unidades.

Acciones En la plaza local, el Merval se hunde 4,7%. Las acciones del panel líder operan con caídas generalizadas. El mayor retroceso lo registra Banco Macro (-7%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se desploman hasta 18%, como el caso de Globant.