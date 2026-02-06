YPF vende la totalidad de su participación en Metrogas, que suman el 70% de las acciones

YPF inició el proceso para desprenderse de su participación mayoritaria en Metrogas, la principal distribuidora de gas natural del país, y encomendó la operación al Citigroup, uno de los bancos de inversión de mayor peso a nivel internacional. La entidad financiera tendrá a su cargo la búsqueda de interesados en adquirir cerca del 70% del capital accionario de la compañía, con una valuación objetivo cercana a los US$700 millones.

Actualmente, la petrolera de mayoría estatal controla la totalidad de las acciones Clase A de Metrogas, que representan el 51% del capital social, y posee además un 38,7% de las acciones Clase B, equivalentes a otro 19% del paquete accionario. De este modo, YPF concentra aproximadamente siete de cada diez acciones de la distribuidora.

Desde el entorno de la empresa señalaron que uno de los puntos centrales para avanzar con la venta es la extensión del plazo de concesión, condición considerada necesaria para dotar de previsibilidad y atractivo a la operación. En ese sentido, la Ley Bases habilitó a las licenciatarias del transporte y la distribución de gas a solicitar prórrogas de hasta 20 años en sus contratos. Para Metrogas, la expectativa es extender la licencia hasta 2047, aunque el trámite aún debe contar con el aval definitivo de la Procuración del Tesoro.

Edificio de YPF Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / Mdz Edificio de YPF Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / Mdz El proceso se apoya, además, en una mejora sustancial de los indicadores económico-financieros de la compañía. La Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) correspondiente al período 2025–2030, definida a mediados del año pasado, permitió recomponer la ecuación del negocio tras un prolongado período de atraso tarifario y volatilidad macroeconómica. Ese nuevo marco regulatorio fortaleció los balances y mejoró la proyección de ingresos de la distribuidora.

Metrogas, la mayor distribuidora de gas del país Según datos del mercado, Metrogas registra ventas anuales superiores a los US$800 millones y un EBITDA cercano a los US$150 millones. Con más de 2,4 millones de usuarios, es la empresa con mayor base de clientes del sector y concentra alrededor del 20% del mercado residencial de gas natural en la Argentina. Su capitalización bursátil ronda los US$1.100 millones.