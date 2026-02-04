Qué necesita la YPF de Uspallata para volver a abrir tras la clausura

La clausura de la estación de servicio YPF ubicada sobre la Ruta Nacional 7, en el kilómetro 1152 de Uspallata , generó revuelo este martes por la mañana. En un primer momento, circuló un comunicado atribuido a Seguridad Nacional que hablaba de filtraciones de combustible, lo que encendió la alarma en plena alta montaña.

Ese primer mensaje fue luego corregido por otro parte oficial, que dejó sin efecto la versión inicial y señaló que la inhabilitación respondía a cuestiones administrativas vinculadas a la red contra incendios.

MDZ dialogó con Mauro Homan, secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Las Heras, quien explicó que la información inicial fue un error y que el operativo no contó con la participación de Gendarmería Nacional, sino que se realizó con la Guardia Urbana municipal.

Según explicó Homan, la clausura se dio por un conjunto de irregularidades detectadas durante controles habituales en Uspallata y alta montaña. “La clausura fue motivada por un conjunto de irregularidades detectadas. Cada una de ellas debe ser atendida y salvada”, señaló el funcionario.

Entre las faltas detectadas figuran la falta de habilitación comercial, la no inclusión de rubros accesorios, certificados vencidos de distintos organismos y documentación de seguridad sin actualizar.

Desde el Municipio recordaron que estas situaciones ya habían sido notificadas en octubre de 2025. En ese momento se intimó a regularizar, se aplicó una multa económica y se otorgó un plazo que, al no cumplirse, derivó en la clausura del expendio de combustible.

Cuándo podría reabrir y de qué dependen los tiempos

Sobre la posibilidad de reapertura, Homan fue claro al explicar que no hay una fecha definida. “En algunos casos es un procedimiento, y en otros casos es la presentación de algún documento o certificado. Una vez que esté todo esto regular, con el dictamen favorable de las áreas pertinentes, se dispone el levantamiento de la clausura”, explicó a MDZ.

El funcionario remarcó que los tiempos no dependen del Municipio, sino del propio establecimiento. “Los tiempos dependen exclusivamente del interesado”, sostuvo, en referencia a la rapidez con la que se presenten los papeles, se corrijan las observaciones y se abone la multa correspondiente.

comunicado ypf

Desde la estación de servicio, en tanto, emitieron un comunicado en el que confirmaron que el cierre es temporal y por cuestiones administrativas, y desmintieron cualquier problema estructural o de seguridad. Mientras tanto, continúa operativa la YPF ubicada en Ruta 7 y Ruta Provincial 52, como alternativa para quienes transitan por la zona.