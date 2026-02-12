El dólar oficial bajó tras la media sanción a la reforma laboral: qué pasó con el dólar blue

Los mercados respondieron favorablemente este jueves con una nueva baja del dólar oficial. El dólar blue subió un escalón.

Mientras el Congreso debate la Ley Penal Juvenil y la baja de imputabilidad luego del triunfo por la media sanción de la reforma laboral en el Senado, el dólar volvió a bajar y a darle un guiño positivo al Gobierno pensando en los mercados financieros de este jueves.

El dólar oficial, en concreto, bajó $5 respecto del cierre del miércoles y se estableció en el valor más bajo que tuvo en los últimos meses. La cotización quedó en $1415 para la venta y $1365 para la compra.

Por su parte, el dólar blue subió $5 y se sigue distanciando del dólar oficial.

El contexto económico de los mercados indica que hoy el dólar mayorista quebró los $1.400 en al rueda de este jueves y se ubica en $1.390, cotización más baja desde el 17 de noviembre de 2025. En tanto, el tipo de cambio en el segmento minorista también opera con tendencia bajista.

Dólar El dólar oficial baja. Esto se da tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado en la madrugada de este jueves, y luego de que el Tesoro logre un rollover del 123% en la licitación de ayer, en lo que fue la primera de febrero para el segmento de la deuda en pesos. Así, el Gobierno continúa aspirando pesos de la plaza para evitar que corran al dólar.