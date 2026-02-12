El dólar oficial mayorista perfora los $1.400 y opera en los niveles más bajos en casi tres meses

Tras la media sanción de la reforma laboral y luego de la licitación del Tesoro, el dólar oficial mayorista extiende la pax cambiaria y opera a la baja.

El dólar oficial mayorista quiebra los $1.400 en al rueda de este jueves y se ubica en $1.390, cotización más baja desde el 17 de noviembre de 2025. En tanto, el tipo de cambio en el segmento minorista también opera con tendencia bajista.

Esto se da tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado en la madrugada de este jueves, y luego de que el Tesoro logre un rollover del 123% en la licitación de ayer, en lo que fue la primera de febrero para el segmento de la deuda en pesos. Así, el Gobierno continúa aspirando pesos de la plaza para evitar que corran al dólar.

En tanto, el dólar oficial minorista se vende a $1.415 en la pizarra del Banco Nación, una caída de $5.

dolares A cuánto cotizan los dólares paralelos En cuanto a las cotizaciones paralelas, el dólar blue se negocia a $1.435.