Confirmado: Anses aumenta el SUAF en marzo y ya se sabe cuánto se cobrará

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó que en marzo de 2026 las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares ( SUAF ) tendrán un aumento del 2,9%, en línea con la inflación medida en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de enero.

El ajuste se aplica bajo el esquema de movilidad mensual vigente, que actualiza las prestaciones sociales tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

El incremento del 2,9% corresponde al dato de inflación de enero 2026 y se traslada de manera automática a los haberes que Anses paga en marzo.

La Anses aumentó sus asignaciones a partir de la inflación de enero 2026, que fue del 2,9%.

El mecanismo fue establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó los aumentos trimestrales por una actualización mensual atada a la evolución de los precios.

Con la suba confirmada, los valores del primer rango de ingresos del grupo familiar quedan establecidos de la siguiente manera:

Asignación Familiar por Hijo (primer rango SUAF): $66.419,39

Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF): $210.962,61

Los montos varían según el ingreso del grupo familiar y se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria declarada, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Qué es el SUAF y quiénes pueden cobrarlo

El SUAF es el sistema mediante el cual ANSES paga asignaciones familiares a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados que se encuentren dentro de los topes de ingresos establecidos.

A diferencia de la AUH, el SUAF se deposita directamente al trabajador formal y no requiere la presentación de Libreta para cobrar el total del beneficio.

Otras asignaciones que también aumentan en marzo

El incremento del 2,9% también alcanza a otras prestaciones que se actualizan bajo el mismo índice.

Los valores vigentes quedan de la siguiente manera:

AUH: $132.774,44

AUH por Discapacidad: $432.333,05

Asignaciones de pago único:

Nacimiento: $77.388

Adopción: $462.728,9

Matrimonio: $115.877,7

Calendario de pagos ANSES en marzo 2026

ANSES informó que el aumento ya estará incluido en el calendario de pagos de marzo, organizado según la terminación del DNI.

Las fechas para jubilados y pensionados comenzarán el 9 de marzo y se extenderán hasta el 30 de marzo, de acuerdo con el cronograma oficial.

Inflación de enero: el dato que define el aumento

El ajuste aplicado al SUAF surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero 2026, que fue del 2,9%, según informó el INDEC.

En términos interanuales, la inflación acumulada alcanzó el 32,4%. Entre los rubros con mayores subas se destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles y comunicación.

Ese indicador es el que se utiliza como referencia para actualizar mensualmente las asignaciones familiares bajo el esquema de movilidad vigente.