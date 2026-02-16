El lado oculto de la baja inflación: más deuda y mora en Mendoza

Sin la licuación que generaba la inflación, creció el endeudamiento y se multiplican los problemas para pagar tarjeta y créditos.

En un contexto de baja en la inflación y restricción monetaria, el gerente general de Montemar y miembro del Consejo Empresario Mendocino (CEM), Federico Pagano, advirtió en MDZ Radio sobre un cambio profundo en el consumo de los mendocinos, marcado por mayor endeudamiento, incremento de la mora y un uso intensivo de tarjetas y créditos personales.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 16-02-2026 - MC - FEDERICO PAGANO - GERENTE GRAL. MONTEMAR - CEM - INCREMENTO DE CRÉDITOS, MORA Y CAMBIOS EN EL CONSUMO, ETC “Las familias argentinas - y mendocinas - han incrementado su nivel de deuda en el sistema financiero y hoy eso está generando bastante nivel de morosidad”, señaló. Según precisó, la mora “está cuatro veces más elevada de lo que estaba a principios del 2025”, fenómeno que vinculó al fin del efecto de licuación que generaba la inflación alta sobre las cuotas fijas.

Pagano explicó que “los argentinos nos acostumbramos a convivir con inflaciones elevadas” y que eso hacía que “cuando uno sacaba un crédito a tasa fija, el mismo proceso inflacionario iba haciendo que las cuotas se licuaran en el tiempo”. Sin embargo, “eso no pasó” en el actual escenario de menor inflación, por lo que muchas familias enfrentan hoy compromisos que no se alivian con el correr de los meses.

El crédito como uso cotidiano En materia de consumo cotidiano, puso el foco en las tarjetas de crédito y las tradicionales “cuotas sin interés”. “En Argentina es muy común que te lo ofrezcan en 18, 12, 6 cuotas sin interés. Esto en el resto del mundo no existe”, afirmó. El problema, advirtió, surge cuando se acumulan compromisos y no hay licuación: “Después me encuentro con que tengo un saldo de resumen mensual muy elevado y donde ahí sí las tasas de financiación son altas”.

Detalló que financiar el resumen implica tasas “entre un 7 y un 10% mensual”, por lo que recomendó que, ante dificultades, se gestione “un crédito personal para cancelar (…) el saldo total de la tarjeta” y así consolidar la deuda en “una cuota fija”. También aconsejó que la tarjeta se utilice “solamente para gasto corriente” y que, si se aprovechan promociones, se tenga presente que “al tercer mes uno ya está pagando la compra de su mercado como si fuera pago mensual directo”.