Tras las intensas lluvias: limpian dos zanjones para evitar desbordes en el Gran Mendoza

Las lluvias intensas que se registran en Mendoza vuelven a poner en primer plano el estado de la red aluvional. En ese contexto, la Dirección de Hidráulica avanza con tareas permanentes de limpieza y mantenimiento en los colectores Frías y Maure, dos puntos sensibles del sistema de escurrimiento del Gran Mendoza.

Los trabajos forman parte de un operativo preventivo pensado para la temporada de tormentas. El objetivo es mejorar el paso del agua, evitar obstrucciones y reducir el riesgo de desbordes en zonas urbanas densamente pobladas.

Desde el organismo remarcaron que estas intervenciones se realizan de manera sostenida, incluso cuando no hay alertas meteorológicas. La acumulación de residuos y sedimentos es uno de los principales factores que afectan el funcionamiento de los cauces.

En el colector Frías, las tareas comenzaron el 19 de enero en el sector de Boulogne Sur Mer y México, a la altura del puente que conecta con calle Moreno. Desde allí se trabajó sobre un tramo de unos 400 metros hasta el puente de Martínez de Rosas.

Las labores incluyeron el uso de retroexcavadoras y minicargadoras, además del corte de maleza y la reconstrucción de rampas de acceso. Según informó el director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, solo en una jornada se realizaron seis viajes de residuos urbanos, equivalentes a unas 30 toneladas de basura.

Durante los próximos días, el operativo continuará entre Martínez de Rosas y el puente de calle Martín Palero. En sectores más complejos, como debajo del metrotranvía y puentes vehiculares, será necesario reforzar el trabajo con maquinaria pesada para retirar sedimentos acumulados.

Avanza la limpieza en el colector Maure

limpieza zanjón cauce Mendoza (4)

En paralelo, se desarrollan tareas similares en el colector Maure, también iniciadas el 19 de enero. En este caso, el frente de trabajo va desde calle Chuquisaca, en Godoy Cruz, hasta el puente del Corredor del Oeste – Juan Domingo Perón, cubriendo unos 300 metros.

En la zona operan dos retroexcavadoras y una minicargadora, con acciones centradas en la limpieza del cauce y la remoción de residuos. En una sola jornada previa al 22 de enero se retiraron cerca de 30 toneladas de basura, acumuladas en el canal.

El operativo seguirá avanzando hacia calle Paso de los Andes y luego hasta la unión con el canal Cacique Guaymallén. Allí se prevé continuar con la remoción de vegetación y sedimentos para asegurar un mejor escurrimiento del agua.

El rol de los vecinos en la prevención

limpieza zanjón cauce Mendoza (6)

Los colectores Frías y Maure integran el sistema de defensa aluvional del Gran Mendoza, diseñado para conducir el agua de lluvia durante tormentas fuertes. Mantenerlos limpios permite reducir el riesgo de inundaciones y daños en barrios y viviendas.

Desde Hidráulica insistieron en la importancia del compromiso ciudadano. Arrojar basura en acequias, canales o espacios verdes termina afectando a toda la comunidad, ya que esos residuos son arrastrados por el agua hacia los colectores.

No tirar desechos, mantener limpios los frentes de casas y comercios y no obstruir cunetas ni alcantarillas son acciones simples que ayudan a prevenir problemas mayores. La limpieza de la red aluvional no depende solo del Estado, sino también de hábitos cotidianos.