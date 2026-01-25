Cortaron el paso a Chile por intensas lluvias que ocasionaron un alud en el corredor

La coordinación del paso informó que las lluvias en el lado chileno provocaron un desprendimiento de barro y piedra en la calzada.

Imagen ilustrativa. Las lluvias provocaron un alud y el tránsito en alta montaña fue interrumpido.

El paso internacional Cristo Redentor que conecta con Chile se encuentra cerrado momentáneamente este domingo por la noche, a raíz de las intensas lluvias que afectan el complejo Los Libertadores en el lado chileno, y por un alud de piedra y barro en ese sector.

Desde la coordinación del paso a cargo de Justo José Bascolo señalaron en un comunicado que la circulación en el paso fue interrumpida a partir de las 22 de este domingo 25 de enero "para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos".

"A causa de las lluvias en la alta montaña se registran desprendimientos de material sobre la calzada y en los distintos sectores de cobertizos en el sector chileno que impiden la transitabilidad", explicaron.

Las autoridades chilenas ratificaron la información ampliando que la medida fue dispuesta "tras comunicaciones entre ambas coordinaciones" y en virtud del reporte de Vialidad chilena, debido a las "inestabilidades climáticas existentes en cordillera, situación que afecta una transitabilidad segura para los usuarios".