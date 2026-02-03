Paso a Chile habilitado: el estado del tiempo en alta montaña

El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, durante las 24 horas.

Luego del cierre por condiciones meteorológicas adversas, la Oficina de Vigilancia Meteorológica señala para este martes una jornada con cielo totalmente despejado en alta montaña. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 11°

Punta de Vaca: 6°

Puente del Inca: 1°

Las Cuevas: 0° Según el pronóstico, la estabilidad en alta montaña continuará el miércoles, cuando se aguarda un día con cielo despejado.

Las autoridades recomiendan planificar el viaje y previo a iniciar el recorrido hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. Se puede hacer la consulta en la web https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera/cristo-redentor.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: