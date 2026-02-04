Ahorrá en el regreso a clases: ¿conviene comprar la Samsung Galaxy Book4 en Chile?
Descubrí si cruzar a Chile para comprar la Samsung Galaxy Book4 es la mejor opción para ahorrar en el regreso a clases, con un precio mucho más accesible.
Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, muchos padres empiezan a pensar en los útiles escolares y en un buen dispositivo que acompañe a sus hijos durante todo el ciclo escolar. En este contexto, la pregunta sobre si vale la pena cruzar a Chile para comprar una buena laptop se hace cada vez más común. En particular, la Samsung Galaxy Book4, en su modelo I5, se presenta como una opción atractiva para aquellos que buscan potencia, versatilidad y un diseño profesional. ¿Es realmente más conveniente adquirirla en Chile o es preferible adquirirla en Argentina? Te contamos todo lo que necesitas saber.
Samsung Galaxy Book4: potencia y diseño para el estudio y trabajo
La Samsung Galaxy Book4 está pensada para usuarios exigentes que necesitan una computadora capaz de manejar múltiples tareas y aplicaciones sin esfuerzo. Equipada con un procesador Intel Core i7 15U y 8 GB de RAM, esta notebook asegura un rendimiento fluido incluso cuando se tienen varias aplicaciones abiertas simultáneamente. Ya sea para escribir trabajos, realizar tareas de oficina, o incluso proyectos más complejos, la Galaxy Book4 se comporta con agilidad y rapidez.
Uno de los puntos más destacables es su almacenamiento SSD de 512 GB, que no solo proporciona el espacio suficiente para almacenar archivos y documentos, sino que también permite tiempos de arranque rápidos y una respuesta inmediata del sistema. Todo esto corre bajo Windows 11 Home, optimizado para sacar el máximo provecho del hardware y ofrecer una experiencia moderna y eficiente.
En cuanto a la pantalla, la Galaxy Book4 cuenta con un panel Full HD de 15,6 pulgadas, perfecto para trabajar durante largas horas sin fatigarse la vista. Su diseño sobrio y elegante, con acabado plateado, la convierte en una opción profesional que se adapta tanto a la oficina, la universidad o el trabajo remoto. Aunque no tiene pantalla táctil, se prioriza una estructura sólida y liviana, pensada para el uso diario.
Precio en Chile vs. Argentina: ¿vale la pena cruzar la frontera?
Si bien la Samsung Galaxy Book4 está disponible en tiendas como Ripley, muchos se preguntan si realmente conviene cruzar a Chile para comprarla, considerando los costos adicionales y las diferencias de precios con Argentina.
En Ripley Chile, el precio de la Galaxy Book4 es de $479.990 CLP, mientras que en Mercado Libre Argentina se ofrece a $2.099.999 ARS (al 02/02/2026). Para hacer una comparación precisa, necesitamos convertir los precios a la misma moneda.
Realizando los cálculos de acuerdo al tipo de cambio vigente:
- $479.990 CLP ÷ 875,24 CLP/USD = USD 543,83
- USD 543,83 × $1.465,00 pesos/USD = $796.710 pesos argentinos
Con estos valores, se observa que el precio de la Galaxy Book4 en Chile sería aproximadamente $796.710 pesos, lo que representa un ahorro de $1.303.289 pesos argentinos respecto al precio en Argentina. Por lo tanto, si estás buscando ahorrar, cruzar al país trasandino podría ser una excelente opción.
Consideraciones para viajar a Chile y evitar costos extra
Para quienes planean comprar la Galaxy Book4 en Chile, hay algunas recomendaciones importantes sobre el pago y la aduana.
- Aduana: Al ingresar el equipo a Argentina, se deberá considerar el impuesto de aduana. Sin embargo, para dispositivos como teléfonos o computadoras portátiles para uso personal, no se aplican costos adicionales están libre de impuestos o de cualquier franquicia.
¿Conviene comprar en Chile?
Si bien el precio más bajo en Chile es atractivo, siempre hay que tener en cuenta los costos adicionales como el trasslado. A pesar de esto, el ahorro inicial en el precio de la Samsung Galaxy Book4 es considerable, y al pagar en dólares billete puedes evitar recargos impositivos adicionales. Por lo tanto, si estás dispuesto a hacer el esfuerzo de viajar, comprar en el país hermano parece ser una excelente opción para aquellos que buscan una laptop potente y con un diseño profesional para comenzar el ciclo escolar de la mejor manera posible.