Ahorrá en el regreso a clases: ¿conviene comprar la Samsung Galaxy Book4 en Chile?

Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, muchos padres empiezan a pensar en los útiles escolares y en un buen dispositivo que acompañe a sus hijos durante todo el ciclo escolar. En este contexto, la pregunta sobre si vale la pena cruzar a Chile para comprar una buena laptop se hace cada vez más común. En particular, la Samsung Galaxy Book4 , en su modelo I5, se presenta como una opción atractiva para aquellos que buscan potencia, versatilidad y un diseño profesional. ¿Es realmente más conveniente adquirirla en Chile o es preferible adquirirla en Argentina ? Te contamos todo lo que necesitas saber.

La Samsung Galaxy Book4 está pensada para usuarios exigentes que necesitan una computadora capaz de manejar múltiples tareas y aplicaciones sin esfuerzo. Equipada con un procesador Intel Core i7 15U y 8 GB de RAM, esta notebook asegura un rendimiento fluido incluso cuando se tienen varias aplicaciones abiertas simultáneamente. Ya sea para escribir trabajos, realizar tareas de oficina, o incluso proyectos más complejos, la Galaxy Book4 se comporta con agilidad y rapidez.

Uno de los puntos más destacables es su almacenamiento SSD de 512 GB, que no solo proporciona el espacio suficiente para almacenar archivos y documentos, sino que también permite tiempos de arranque rápidos y una respuesta inmediata del sistema. Todo esto corre bajo Windows 11 Home, optimizado para sacar el máximo provecho del hardware y ofrecer una experiencia moderna y eficiente.

En cuanto a la pantalla, la Galaxy Book4 cuenta con un panel Full HD de 15,6 pulgadas, perfecto para trabajar durante largas horas sin fatigarse la vista. Su diseño sobrio y elegante, con acabado plateado, la convierte en una opción profesional que se adapta tanto a la oficina, la universidad o el trabajo remoto. Aunque no tiene pantalla táctil, se prioriza una estructura sólida y liviana, pensada para el uso diario.

Si bien la Samsung Galaxy Book4 está disponible en tiendas como Ripley, muchos se preguntan si realmente conviene cruzar a Chile para comprarla, considerando los costos adicionales y las diferencias de precios con Argentina .

En Ripley Chile, el precio de la Galaxy Book4 es de $479.990 CLP, mientras que en Mercado Libre Argentina se ofrece a $2.099.999 ARS (al 02/02/2026). Para hacer una comparación precisa, necesitamos convertir los precios a la misma moneda.

Realizando los cálculos de acuerdo al tipo de cambio vigente:

$479.990 CLP ÷ 875,24 CLP/USD = USD 543,83

USD 543,83 × $1.465,00 pesos/USD = $796.710 pesos argentinos

Con estos valores, se observa que el precio de la Galaxy Book4 en Chile sería aproximadamente $796.710 pesos, lo que representa un ahorro de $1.303.289 pesos argentinos respecto al precio en Argentina. Por lo tanto, si estás buscando ahorrar, cruzar al país trasandino podría ser una excelente opción.

Galaxy Book 4 Laptop Chile vs Argentina: en Ripley cuesta menos; convertida, rondaría $796.710 pesos argentinos, gran ahorro. Imagen generada con IA

Consideraciones para viajar a Chile y evitar costos extra

Para quienes planean comprar la Galaxy Book4 en Chile, hay algunas recomendaciones importantes sobre el pago y la aduana.

Aduana: Al ingresar el equipo a Argentina, se deberá considerar el impuesto de aduana. Sin embargo, para dispositivos como teléfonos o computadoras portátiles para uso personal, no se aplican costos adicionales están libre de impuestos o de cualquier franquicia.

¿Conviene comprar en Chile?

Si bien el precio más bajo en Chile es atractivo, siempre hay que tener en cuenta los costos adicionales como el trasslado. A pesar de esto, el ahorro inicial en el precio de la Samsung Galaxy Book4 es considerable, y al pagar en dólares billete puedes evitar recargos impositivos adicionales. Por lo tanto, si estás dispuesto a hacer el esfuerzo de viajar, comprar en el país hermano parece ser una excelente opción para aquellos que buscan una laptop potente y con un diseño profesional para comenzar el ciclo escolar de la mejor manera posible.