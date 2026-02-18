Abren una investigación contra Shein por cometer infracciones graves en Europa

La Comisión Europea inició una investigación formal contra la plataforma de ventas online Shein , el gigante chino de “fast fashion”, por supuestas violaciones de la Ley de Servicios Digitales (DSA). El procedimiento busca determinar si la compañía ha incumplido normativas comunitarias en varios frentes.

En concreto, se analizará judicialmente si cometió, entre otras cosas, la venta de productos ilegales y prácticas que podrían afectar la seguridad y el bienestar de los consumidores.

El organismo regulador europeo informó que el foco de la investigación se centra en tres grandes áreas :

Estas revisiones responden a preocupaciones sobre la protección del consumidor en el entorno digital, y reflejan un endurecimiento del control sobre grandes plataformas tecnológicas y de comercio electrónico que operan dentro del mercado único europeo.

Falta de transparencia en los algoritmos de recomendación: la Comisión quiere evaluar cómo Shein presenta productos a los consumidores y si ofrece opciones explicables y no basadas únicamente en el perfil del usuario.

Diseño no transparente y adictivo de la plataforma: se analizarán las funciones del sitio que incentivaría un uso excesivo, como sistemas de recompensas o gamificación que podrían afectar negativamente al usuario.

Venta de productos prohibidos: se examinará si Shein ha permitido en su sitio artículos que infringen las leyes de la Unión Europea , incluyendo productos que podrían considerarse material de abuso sexual infantil, como muñecas con apariencia infantil.

La DSA, en vigor desde finales de 2023, otorga a la Comisión herramientas para sancionar a empresas que no cumplan con sus obligaciones. Si se confirmaran las infracciones, el organismo podría aplicar medidas provisionales, imponer multas millonarias de hasta el 6 % de la facturación global anual de Shein o incluso exigir cambios operativos significativos.

Imagen extraída de la web

Shein, por su parte, aseguró que colabora con las autoridades europeas y que ha reforzado sus sistemas de detección y control para cumplir con las normas del bloque comunitario. La empresa afirmó que toma “muy en serio” sus responsabilidades bajo la DSA y que ha invertido en mecanismos para proteger a los usuarios y evitar la comercialización de productos no permitidos.

Bruselas denuncia y la UE investiga

Este avance de Bruselas se da luego de varios llamados a reforzar el control sobre Shein en Europa. En 2025, las autoridades francesas identificaron y denunciaron la presencia de muñecas sexuales de apariencia infantil en la plataforma, lo que ya había generado protestas y solicitudes de sanciones más duras.

Además, organismos de protección al consumidor han criticado prácticas de comercio electrónico consideradas poco transparentes o manipulativas, lo que ha contribuido a que las autoridades comunitarias intensifiquen la vigilancia sobre este tipo de negocios digitales.

La Comisión Europea continuará recopilando información, la cual podría incluir entrevistas, más solicitudes de datos a Shein y controles directos. Aunque no existe un plazo fijo para concluir el proceso, la investigación podría extenderse varios meses mientras se evalúan los riesgos y se decide si se adoptan sanciones formales.