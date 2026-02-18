Quién es Florencia Rastelli Mella, la influencer que volcó con un UTV en Villa Gesell y está en terapia intensiva

La influencer tiene más de 10 mil seguidores en Instagram. Está en estado crítico luego de que el UTV en el que viajaba perdiera el control.

Lo que comenzó como un paseo en UTV terminó en una tragedia. Florencia Rastelli Mella, influencer, emprendedora y mamá de dos hijos, quedó internada en terapia intensiva en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata con pronóstico reservado tras un violento vuelco ocurrido este martes por la tarde en la zona conocida como "La olla" de Villa Gesell.

Según precisaron testigos y el parte oficial, el UTV en el que viajaba junto a su pareja circulaba a gran velocidad sobre la arena cuando, de repente, perdió el control. El vehículo volcó y giró varias veces. Florencia salió despedida y el UTV terminó cayendo encima de ella.

Una de las ruedas traseras se desprendió del impacto y el rodado quedó completamente destruido. Las autoridades confirmaron que no hubo participación de otros vehículos.

Quién es Florencia Rastelli Mella Florencia Rastelli Mella es la creadora y directora comercial de Paque & Cocö, una tienda mayorista de fragancias para el hogar que hoy cuenta con 12 franquicias. Su especialidad es el marketing olfativo y el desarrollo de perfumes para marcas, un nicho que supo convertir en un negocio de escala.

En redes sociales tiene una doble presencia. Bajo el usuario @paquecoco en Instagram, su marca acumula más de 100 mil seguidores, espacio donde también comparte su vida como esposa y madre de una nena y un nene. En su cuenta personal @byflor.rastelli, con más de 10 mil seguidores, se muestra desde otra faceta: la de influencer de estilo de vida, vlogs y el día a día.