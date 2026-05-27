Mendoza tendrá un miércoles fresco y con cielo parcialmente nublado

La temperatura no mostrará grandes cambios en Mendoza este miércoles y la máxima volverá a ubicarse en 18°, en una jornada con nubosidad parcial.

Mendoza tendrá este miércoles una mañana fresca y un día sin demasiadas diferencias respecto de las jornadas anteriores. El tiempo se presentará parcialmente nublado en buena parte de la provincia, dentro de un escenario estable y sin cambios bruscos en la temperatura.

El pronóstico indica que la máxima será de 18° y la mínima de 7°, con vientos de dirección variable durante gran parte de la jornada. En la cordillera, además, también se espera cielo parcialmente nublado, por lo que no aparecen novedades importantes en alta montaña.

ciudad desierta feriado (2).JPG La tarde en Mendoza volverá a moverse en valores moderados, con una máxima prevista de 18°. ALF PONCE MERCADO / MDZ