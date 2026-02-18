Efectivos de la Policía de Mendoza exigieron mejoras salariales y laborales en la Legislatura

Un grupo de efectivos presentó un documento ante la Legislatura provincial solicitando mejoras laborales y salariales para la Policía de Mendoza y el Servicio Penitenciario. La oficial Alejandra Rey explicó en MDZ Radio que el reclamo comenzó a principios de enero y que, tras no obtener respuesta del Ejecutivo, decidieron acudir al ámbito legislativo.

“Nosotros empezamos nuestro reclamo acá en Mendoza a partir del 5 de enero, mucho antes que Santa Fe, simplemente que acá en Mendoza se ha hecho de forma pacífica y, si se puede decir, más legal”, afirmó Rey. Y precisó: “El reclamo a nivel nacional es el mismo, partiendo desde la base del aumento de sueldo hasta una reforma integral de lo que es la responsabilización de la Policía de Mendoza, buscando que ambas fuerzas, tanto policiales como penitenciarias, se declaren profesiones de salud”.

Sobre la situación salarial, fue categórica: “Muy mal”. En ese sentido, detalló: “Un oficial con 20 años de trayectoria cobra en mano $1.100.000”. Agregó que “un auxiliar, que son las jerarquías más bajas, están entre los $150 mil de básico y los $180 mil de básico. O sea, que de mano les quedan entre 800 y 900. Y los penitenciarios no superan los $900 mil”.

Rey cuestionó la composición del salario: “Pase al básico para que suba el básico dentro de la petición del aumento de sueldo. Y que se blanqueen algunas situaciones como bonos y demás, que se incorporen al básico para que aumente el resto de los ítems”.

En relación con la salud mental dentro de la fuerza , sostuvo: “El 99% por situaciones económicas. Desgraciadamente se minimiza desde el Gobierno la cantidad”. Y añadió: “Ellos informan seis, pero nosotros tenemos registro desde mediados del año 2025 hasta lo que llevamos a la fecha de casi 21 casos entre policías y penitenciarios”. También señaló: “Sin contar los intentos que tenemos como siete u ocho intentos de ambas fuerzas”.

Sobre el funcionamiento de Sanidad Policial, indicó: “Eso también está contemplado en el petitorio, que se revea la funcionalidad de esa oficina, porque básicamente está limitada solamente a recibirte un certificado, a recibirte un papel y justificarte el parte de enfermo”. Y agregó: “No hay un tratamiento o una contención. Los derivan a atenderse de forma particular”.

Cómo es el régimen laboral y qué pasa con su reclamo

En cuanto al régimen laboral, explicó: “Nosotros hace más de diez años que estamos trabajando de 48 horas semanales a 60 horas semanales”. Y aclaró: “Horas extras no tenemos, es el recargo”. Además, remarcó que esos recargos “están contemplados dentro de las 60 horas que tenemos que cumplir semanalmente”.

Respecto del recorrido institucional del planteo, detalló: “El primer petitorio se presentó el 5 de enero en el Ministerio de Seguridad. Solicitamos primero una mesa de diálogo en el Ministerio de Seguridad, como corresponde. No fuimos recibidos, ni contestados, ni nada. Absolutamente en silencio total”.

Tras la falta de respuesta, explicó: “Se reformuló, se pidió más celeridad en el asunto por una cuestión de lo que pasó con la mujer policía en la estación de servicios en Godoy Cruz. Fueron muchos factores que fueron acelerando las cosas y bueno, al no tener respuesta por parte del Ministerio de Seguridad, se tomó la decisión de llevarlo a la Legislatura”.

Sobre la presentación formal, precisó: “Se presentó fue el 11 de febrero. Gracias a Dios nos recibieron, hicieron un cuarto intermedio en la sesión y todos los legisladores recibieron el petitorio”.

Finalmente, sostuvo que hasta el momento no han obtenido respuestas de las autoridades: “No, de nada, ni de la cúpula policial, ni del Ministerio, ni del gobierno. No hemos tenido ningún tipo de respuesta”. Y concluyó: “No queremos llegar a ser Santa Fe, realmente no queremos llegar a ese punto”.