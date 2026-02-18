ARCA actualizó los aportes para empleadas domésticas: cuánto se deberá pagar en febrero
ARCA decidió actualizar los aportes a las empleadas domésticas y estos son los nuevos valores que deberán pagar los empleados desde febrero.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la antigua AFIP para determinados regímenes impositivos, anunció una actualización de los importes que deben abonar los empleadores por sus empleadas domésticas registrados. Estos son los nuevos montos que tendrán que pagar.
La modificación, que rige a partir del pago correspondiente a febrero de 2026, responde principalmente al ajuste de la prima de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), uno de los tres componentes que conforman la cuota mensual por cada relación laboral formal dentro del régimen.
¿Qué cambia en los aportes de ARCA?
Según la información oficial, el valor que deben pagar los empleadores por cada persona registrada se incrementó en función de la carga horaria semanal. A partir de la obligación cuyo vencimiento opera en febrero, los nuevos montos son:
Menos de 12 horas semanales: $ 8.741
Entre 12 y 16 horas: $ 13.727
16 horas o más: $ 37.095
Estos totales incluyen aportes previsionales, contribuciones a obra social y el costo por ART, que es el rubro que motivó el ajuste.
Qué implica para los empleadores
Los importes actualizados son de aplicación independientemente de la cantidad de horas que trabaje la persona doméstica, y deben abonarse de manera mensual a través de la plataforma digital del organismo. El pago se realiza generando el volante electrónico de pago correspondiente.
La estructura del régimen no se modificó: sigue vigente la diferenciación por franjas de horas trabajadas y no se alteraron las categorías ni los conceptos que lo integran. Lo que se actualizó fue, puntualmente, el componente vinculado a la cobertura de riesgos laborales.
ARCA también recordó que la registración formal del personal doméstico no perjudica el acceso a prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo ni otros programas de asistencia, siempre y cuando el empleador cumpla con las obligaciones legales.
El organismo destacó que mantener al día los aportes y contribuciones es clave para que las trabajadoras y trabajadores accedan a futuras prestaciones previsionales y cobertura de salud, así como para evitar sanciones por incumplimientos.