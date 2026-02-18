"El transporte está garantizado": el Gobierno fijó su postura de cara al paro nacional

En el marco del paro nacional convocado para este jueves, el ministro de Gobierno de Mendoza utilizó su cuenta oficial de X para fijar la postura del Gobierno provincial.

En el marco del paro nacional convocado para este jueves, el ministro de Gobierno de Mendoza, Natalio Mema, utilizó su cuenta oficial en X para fijar la postura del Gobierno provincial. El funcionario dejó en claro que, pese a la medida de fuerza a nivel país, en territorio mendocino los servicios esenciales funcionarán con normalidad.

El mensaje fue directo. Según publicó Mema, el transporte público estará garantizado durante la jornada. Además, subrayó que se respetará el derecho de quienes decidan asistir a sus puestos laborales. En ese sentido, aseguró que los servicios estatales permanecerán plenamente operativos.

El ministro también aclaró que los empleados públicos que opten por adherir al paro podrán hacerlo. Sin embargo, remarcó que se aplicará el descuento correspondiente por el día no trabajado. De esta manera, el Gobierno provincial reafirmó su postura de sostener la prestación de servicios sin impedir la libertad individual.