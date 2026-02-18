Bancos sin atención: La Bancaria confirma adhesión al paro de la CGT en Mendoza

En la antesala del paro general convocado por la CGT ante el inminente tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el secretario general de la Asociación " La Bancaria " de Mendoza, Sergio Giménez, confirmó la adhesión del gremio y anticipó un fuerte impacto en la actividad financiera.

“Estamos expectantes a ver si el oficialismo puede lograr dictamen de mayoría y llevarlo al recinto, que ya de por sí eso mismo implica hasta un despropósito”, señaló en diálogo con MDZ Radio . Y cuestionó los tiempos legislativos: “Esta media sanción ha entrado a la Cámara de Diputados de la Nación el viernes por la tarde y hemos estado sábado, domingo, lunes y martes feriados. No sé cuál es la responsabilidad del legislador para dar un tratamiento legislativo contundente de aceptar distintas opiniones”.

En ese marco, sostuvo: “Piensan o entienden que pueden sacar un dictamen de mayoría solamente con dos o tres horas de discusión. Ya de cara a la sociedad me parece poco serio”. Y advirtió que, de concretarse el dictamen, “mañana estaríamos en presencia de no sólo el tratamiento en la Cámara, sino también del paro que ha anunciado la CGT cuando se trate la media sanción”.

Giménez explicó que desde el sindicato venían reclamando “un plan de acción un poco más contundente que no sólo incluyera un paro nacional, sino que tuviera distintas medidas de acción directa”. No obstante, indicó que se encuentran ante “lo que puede llegar a ser un paro contundente y que lo respalden los trabajadores”.

El dirigente fundamentó la adhesión al señalar que la iniciativa en debate “nada trae de modernización, nada trae esta ley”, y agregó que “no hay nada que beneficie al trabajador activo, al trabajador registrado, y menos aún a aquel universo de trabajadores y trabajadoras no registrados, más de 8 millones, 9 millones, según la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) , no hay absolutamente nada”.

Impacto en los bancos

Respecto del funcionamiento de las entidades financieras, Giménez anticipó: “Mañana vamos a intentar que la actividad sea, en lo que a presencialidad se refiere, nula”. Detalló que vienen trabajando “ya desde hace un tiempo con nuestros delegados y delegadas para concientizar esto”.

En relación con el escenario que podría darse en las sucursales, precisó: “Nosotros estamos convocando a una medida sin concurrencia a los lugares de trabajo. Puede ocurrir que los compañeros concurran y decidan llevar adelante la medida dentro de las sucursales”. Y añadió que, ante la falta de personal, “por una cuestión preventiva del empleador o el encargado que tenga el banco, en este caso la figura que identificamos es un gerente en una sucursal, la disposición salga para preservar el patrimonio, para preservar las instalaciones, cerrar o tomar alguna medida preventiva”.

Según describió, podrían verse sucursales “apagadas, o sin luces, o en algún caso que hayan tomado el banco la decisión de cerrar los lobbies y solamente dejar habilitada la parte de cajeros automáticos”.

Giménez concluyó: “Lo que estamos reclamando ahora no es una cuestión salarial (…) sino que nos están modificando la legislación laboral que conocimos, me parece que es importante que todos los compañeros se sumen a este paro”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: