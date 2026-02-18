Mendoza descontará el día a los estatales que se sumen al paro: los servicios afectados

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) convocó a un paro general este jueves en rechazo a la reforma laboral. Mientras algunos sindicatos de Mendoza ya garantizaron su adhesión a la medida de fuerza, desde el Gobierno provincial confirmaron a MDZ que se les descontará el día a los empleados estatales que adhieran al paro nacional.

"Los servicios serán normales. Se descuenta el día no trabajado", ratificaron desde Casa de Gobierno. La CGT planea un "país detenido" ante el debate de la reforma laboral. De esta manera, el normal funcionamiento del transporte, bancos, administración pública, logística e industria, se verá afectado.

Sin embargo, en Mendoza restan definiciones para conocer el impacto real que tendrá el paro en la provincia.

El objetivo de la CGT es paralizar las actividades para expresar su rechazo a la reforma laboral . Rápidamente, diferentes gremios confirmaron su adhesión a la medida de fuerza. En el caso de Mendoza, la convocatoria es dispar.

La CGT de Mendoza , conducida por Ricardo Letard, líder de camioneros, fue la primera en confirmar la adhesión. Otro de los gremios que se sumó a la convocatoria de este jueves es La Bancaria , según expresó su titular, Sergio Giménez.

"Podemos encontrar mañana las luces de los bancos apagadas y solo habilitada la parte de cajeros automáticos", señaló Giménez en diálogo con MDZ Radio. De esta manera, la actividad bancaria quedaría limitada a operaciones por canales electrónicos y cajeros, sin atención al público en las sucursales.

La Bancaria es uno de los gremios que adhiere al paro general.

En tanto, el titular del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Fernando Ligorria, comentó que la voluntad es adherir al paro general, aunque expresó que aguardan la decisión del gremio a nivel nacional para determinar qué pasará en la provincia.

Otros gremios como la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) o el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), han manifestado su rechazo a la reforma laboral, pero admiten que debido a "los descuentos", es probable que no haya una adhesión significativa de los trabajadores, a pesar de no estar conformes con lo que se debate en el Congreso Nacional.

Qué pasará con el transporte público

Si bien desde el Gobierno provincial garantizan que el transporte público funcionará normalmente, desde el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom) aún no confirman si adherirán o no a la medida de fuerza que se extenderá por 24 horas.

Desde Sipemom aún no confirmaron si adhieren al paro nacional, pero el Gobierno de Mendoza garantiza que el transporte público funcionará normalmente.

En un breve diálogo con MDZ horas atrás, José Micca, titular de Sipemom, manifestó que tenía asuntos personales por resolver y que "el resto de los miembros del sindicato" estaban en la discusión del tema de plegarse o no al paro. No obstante, ante las consultas, evitó indicar que promoverá el sindicato.

Según precisaron desde el gremio, en la mañana de este miércoles tendrán una reunión para "definir la modalidad".

A nivel nacional, no habrá colectivos (UTA), trenes (La Fraternidad), subtes, ni vuelos comerciales durante 24 horas.