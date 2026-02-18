El Gobierno activará el protocolo antipiquetes por la marcha contra la reforma laboral

El Gobierno nacional aplicará desde las primeras horas de este jueves el protocolo antipiquetes ante la movilización convocada por gremios de la CGT y las dos CTA en rechazo a la reforma laboral que se debatirá en la Cámara de Diputados .

Fuentes oficiales confirmaron que el ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, dispuso la implementación del esquema que habilita la intervención de fuerzas federales cuando las protestas impliquen interrupciones en la circulación de personas o medios de transporte.

Según el diseño operativo, los efectivos podrán actuar sin orden judicial previa en caso de cortes de calles o accesos, aunque no podrán portar armas letales durante los procedimientos.

El despliegue estará coordinado por el Comando Unificado Federal (CUF), que realizará tareas de monitoreo y seguimiento durante toda la jornada. El organismo tiene como objetivo articular operativos conjuntos entre distintas fuerzas en zonas consideradas críticas, en este caso el centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde se concentrarán las principales protestas.

Creado mediante la resolución 403/2024, el CUF integra a la Secretaría de Seguridad, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. También participan representantes del Gobierno porteño.

Convocatoria al Congreso

Hasta el momento, la principal movilización prevista es la convocada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que marchará hacia el Congreso en coincidencia con el tratamiento parlamentario del proyecto.

En la convocatoria, el espacio sindical sostuvo que frente al “intento de avanzar sobre los derechos históricos de los trabajadores” resulta necesario trasladar la protesta a la calle. El llamado apunta a concentrar manifestantes en la Plaza de los Dos Congresos y replicar acciones en distintos puntos del país.

Entre las organizaciones que impulsan la protesta se encuentran la Federación Aceitera y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).