Disturbios y detenidos en la Plaza de los dos Congresos mientras se debate la reforma laboral

La policía decidió actuar contra algunos violentos

Ante la creciente tensión y ataques singulares por parte de algunos manifestantes, los efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Prefectura abrieron el vallado y salieron a disipar a los presentes.

Durante la intervención, se capturó a varías y se restableció la valla de control.

Además, se informó que hay cinco detenidos, entre ellos dos menores, pero que fueron aprehendidos por robos en modalidad "piraña".