El Gobierno anunció que multará a las empresas de colectivos que se sumaron al paro general

El Gobierno cuestionó el paro general que impulsó este jueves la CGT y pasó a números las consecuencias en el transporte público de pasajeros.

La Secretaría de Transporte hizo un informe que habla de la situación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en especial del servicio que depende de la órbita nacional.

La huelga afectó a 5 millones de pasajeros, segmentado por un millón de los usuarios de trenes y 4 millones de los argentinos que utilizan los colectivos.

En tanto, hubo 100 mil pasajeros afectados que tenían sus vuelos para este jueves, contando tanto para viajes de cabotaje e internacionales.

El Ejecutivo contabilizó 5 millones de dólares en concepto de pérdidas económicas en todas estas vías de transporte.

En ese sentido, señalaron que “toda empresa de jurisdicción nacional que no prestó servicio se le realizará una multa y no se le pagará el subsidio del día”.

La gestión libertaria apuntó contra los sindicatos al enfatizar una perdida multimillonaria para la actividad económica. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Economía, que contactó MDZ, los cálculos arrojaban que si la huelga sindical contaba con una adhesión del 30 al 50%, el saldo negativo es de 575 millones de dólares. En pesos, esa cifra supera los 800 mil millones.

La CGT anunció que el acatamiento superó el 90% de la actividad, por lo que el rojo financiero superaría oscilaría los mil millones de dólares, según la estimación oficial.