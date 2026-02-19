Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón y saludó a la militancia por su cumpleaños

La exvicepresidenta, presa en su casa por corrupción, se mostró algunos minutos frente a un grupo de simpatizantes, con quienes cantó algunos temas.

La exvicepresidenta Cristina Kirchner se mostró este jueves a la tarde con la militancia, en el día de su cumpleaños. Desde su balcón de su casa, ubicada en barrio porteño de Constitución, la exmandataria estuvo algunos minutos saludando a sus seguidores y se sumó en algunos cánticos.

La titular del Instituto Patria, de 73 años, no opinó en lo que va del año de ningún tema de coyuntura política. Solo condenó la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro a inicios de enero, y luego algunos pocos posteos sobre otros temas por fuera de la agenda.

Debido a su cumpleaños, aparecieron pintadas en distintas calles con la consigna “Queremos a Cristina”, además de algunas imágenes y videos que se titulan: “De Ushuaia a La Quiaca, queremos a Cristina”.

CFK saludando desde su balcón El aniversario de su nacimiento se enmarca en medio de la disputa por su pensión vitalicia, nuevos pedidos de decomiso en la causa Vialidad y sus reclamos por modificar las condiciones de su detención domiciliaria.

La semana pasada, la defensa de la exvicepresidenta insistió ante la Cámara Federal de Casación en su pedido para que le retiren la tobillera electrónica y que levanten los límites impuestos sobre las visitas que puede recibir y el tiempo que puede pasar en la terraza del edificio.