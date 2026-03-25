Se renueva el microcentro porteño: el proyecto para impulsar un nuevo polo de inteligencia artificial

La Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para crear un nuevo polo de Inteligencia Artificial en el microcentro , con el objetivo de atraer inversiones, impulsar el desarrollo tecnológico y reconvertir la zona céntrica en un polo de innovación. La iniciativa incluye incentivos económicos, apoyo financiero y articulación con universidades y empresas del sector.

El Gobierno de la Ciudad envió a la Legislatura porteña un proyecto para crear el nuevo Distrito de Inteligencia Artificial, una iniciativa que busca posicionar a Buenos Aires como referente regional en innovación tecnológica y promover la radicación de empresas vinculadas con la inteligencia artificial , la ciencia de datos, la automatización y la robótica. La propuesta apunta además a revitalizar el microcentro y reconvertir espacios actualmente ociosos en oficinas, laboratorios y centros de investigación.

El área comprendida para el nuevo distrito se ubica entre las avenidas Belgrano, Paseo Colón/Leandro N. Alem, 9 de Julio y Santa Fe, donde las compañías que se instalen podrán acceder a beneficios impositivos, financiamiento preferencial y facilidades regulatorias. La medida forma parte de una estrategia oficial para impulsar la economía del conocimiento y atraer inversiones privadas en sectores de alto valor agregado.

El proyecto establece un régimen de promoción económica que incluye exenciones en Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, Impuesto Inmobiliario y derechos de obra. También se prevé financiamiento con tasas preferenciales del 8,5% a través del Banco Ciudad para la compra y reconversión de inmuebles dentro del área definida.

Además, se implementará un sistema de “sandbox regulatorio”, un entorno controlado que permitirá probar nuevas tecnologías en condiciones reales sin afectar el funcionamiento general de los sistemas, lo que busca facilitar el desarrollo de soluciones innovadoras.

Las autoridades señalaron que el distrito estará destinado a empresas que desarrollen, investiguen o comercialicen tecnologías vinculadas con inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural, automatización, análisis de datos y robótica, entre otras actividades del sector.

Articulación entre sector público, privado y universidades

El plan contempla la integración de empresas, universidades, centros de investigación y organismos científicos para generar un ecosistema tecnológico en un mismo espacio urbano. La intención es facilitar la colaboración entre distintos actores y acelerar el desarrollo de proyectos vinculados con la transformación digital.

Según datos oficiales citados en el proyecto, seis de cada diez argentinos utilizan herramientas de inteligencia artificial en su vida cotidiana, mientras que siete de cada diez usuarios destacan sus beneficios. Sin embargo, menos del 20% de las empresas capacita a sus empleados en estas tecnologías, lo que refleja la necesidad de fortalecer la formación y el desarrollo de talento especializado.

En ese contexto, la Ciudad ya incorporó contenidos de inteligencia artificial en escuelas secundarias y primarias, con el objetivo de preparar a las nuevas generaciones para el mercado laboral tecnológico.

Reconversión del microcentro y desarrollo urbano

La creación del Distrito de Inteligencia Artificial se enmarca en un plan más amplio para transformar el microcentro porteño, una zona que perdió actividad tras el crecimiento del trabajo remoto y el traslado de empresas hacia otros barrios.

El Gobierno busca que los edificios vacíos se conviertan en espacios de coworking, laboratorios y oficinas tecnológicas, generando mayor movimiento económico y residencial. Para ello, también se impulsan líneas de crédito para la compra, refacción y reconversión de propiedades, con financiamiento de hasta el 75% del valor y plazos de hasta 20 años.

Esta política continúa la estrategia de distritos económicos iniciada en 2008 con el Distrito Tecnológico en Parque Patricios, al que se sumaron el Distrito Audiovisual, el Distrito de Diseño, el Distrito de las Artes, el Distrito del Deporte y el Distrito Joven. Según datos oficiales, estos programas permitieron la radicación de cientos de empresas y la generación de miles de puestos de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires.

Con el nuevo distrito, el Ejecutivo porteño busca consolidar un polo tecnológico en el centro histórico y fortalecer el posicionamiento de Buenos Aires dentro de la economía digital global.