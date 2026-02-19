Wall Street: los bonos retroceden y las acciones suben, mientras el mercado local pone el foco en el Congreso

Los activos argentinos se mueven dispar en Wall Street. El riesgo país se mantiene arriba de los 500 puntos. La city pone el ojo en Diputados.

El mercado monitoreará de cerca lo que ocurra en el Congreso en las jornadas de este jueves y del viernes, donde la Cámara de diputados debatirá la reforma laboral, que ya cuenta con media sanción del Senado. En ese contexto, los bonos caen en Wall Street y en la plaza local.

La deuda soberana en dólares cae en Nueva York hasta un 1,2%, traccionada por el Bonar 2035. Los bonos bajo legislación local operan en la misma tónica, con retrocesos de hasta 1,5%.

El riesgo país se ubica en 518 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval amaga con tendencia al alza y registra una leve suba del 0,09%. Las acciones del panel líder cotizan mixtas, traccionadas a la baja por Telecom y Transener, ambos papeles retroceden 2,6%.

Las acciones que cotizan en Wall Street muestran mayorías de subas, impulsadas por Tenaris (+7%).