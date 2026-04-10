Wall Street: los bonos y las acciones argentinas suben, mientras baja el riesgo país

Los activos argentinos operan al alza en Wall Street. El riesgo país comprime y se acerca hacia los 550 puntos básicos.

Los activos argentinos operan al alza en Wall Street, mientras que los inversores globales siguen de cerca los acontecimientos en el conflicto en Medio Oriente. El riesgo país comprime y se acerca hacia los 550 puntos básicos.

La deuda soberana opera en verde con subas de hasta 1,7%, como el caso del Global 2046. Los bonos bajo legislación local operan en la misma tónica con subas de hasta 0,4%.

El riesgo país se ubica en 553 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval sube 1,4%. Las acciones del panel líder operan con subas generalizadas, impulsadas por BBVA (+2,7%).

Los papeles argentinos que operan en Wall Street cotizan al alza empujados por el ADR de Supervielle (+4,1%).