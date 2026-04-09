Wall Street: la incertidumbre por Medio Oriente vuelve al mercado, las acciones caen y los bonos operan mixtos

Los activos argentinos que operan en Wall Street sienten el impacto de la frágil tregua en el conflicto en Medio Oriente.

Los activos argentinos en Wall Street sienten el impacto de la nuvamente por la incertidumbre acerca de la duración del conflicto en Medio Oriente. Los ADRs caen y los bonos operan mixtos.

La deuda soberana en dólares se mueve mixta, con caídas de hasta 0,7%, como el caso del Global 2029. En tanto, los bonos bajo legislación local, oepran en rojo con retrocesos de hasta 0,6%.

El riesgo país se ubica en 573 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 1,2%. Las acciones del panel líder operan con mayorías en baja, traccionadas por Supervielle (-3,6%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en rojo, con el principal retroceso registrado por el ADR de BBVA (-4,4%).