El riesgo país se desploma un 10% y los activos argentinos trepan en Wall Street

El riesgo país retrocede en un contexto de mejora en los mercados globales por la tregua entre Estados Unidos e Irán.

El riesgo país cae más de 50 puntos en la jornada de este miércoles, en un escenario de mejora en el humor de los mercados globales tras la tregua por 14 días entre Estados Unidos e Irán.

En ese contexto, el índice que elabora el JP Morgan se ubica en 551 puntos básicos, luego de que el martes se ubicara en 610 unidades.

Los bonos soberanos cotizan en verde en Nueva York, traccionados por el Global 2035 (+1,6%). En tanto, los títulos bajo legislación local se mueven en la misma sintonía, con subas de hasta 1,2%.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,9%. Las acciones del panel líder se mueven con fuertes subas generalizadas, impulsadas por los bancos. Al alza empuja Banco Macro (+7,7%).

Los papeles que operan en Wall Street cotizan en la misma tónica, empujadas por el ADR de Supervielle (+6,6%).