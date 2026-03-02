Los bonos caen y el riesgo país se acerca a los 590 puntos en medio de la escalada bélica en Irán y tras el discurso de Milei

La guerra en Medio Oriente golpea a los mercados globales. Los bonos argentinos caen en Wall Street.

Los bonos argentinos en dólares retroceden este lunes en un contexto donde las bolsas globales operan con caídas en medio de la escalada bélica en Medio Oriente, que castiga con fuerza a los los activos de mercados emergentes.

Los títulos soberanos que operan en Wall Street bajan hasta 1%, encabezados por el Global 2046.

El riesgo país sube más de 2% hasta los 588 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merva baja 0,7%.

Las acciones del panel líder cotizan con mayorías en baja, traccionadas por Transener (-4,7%).