Video viral: una empresa china repartió 26 millones de dólares entre sus trabajadores

La firma china Henan Kuangshan Crane Co. Ltd. captó la atención global tras realizar una llamativa celebración corporativa en la que repartió millones en efectivo entre sus empleados. La actividad se llevó a cabo el 13 de febrero y convocó a cerca de 7.000 personas, quienes se encontraron con un escenario poco habitual que no tardó en volverse viral : largas hileras de mesas cubiertas con fajos de billetes dispuestos para ser retirados directamente por los trabajadores.

El episodio no tardó en viralizarse, especialmente por las imágenes de los asistentes tomando dinero con sus propias manos, en algunos casos alcanzando sumas cercanas a los 13.000 dólares .

Durante el evento, el presidente de la compañía, Cui Peijun, explicó el motivo detrás de esta modalidad. Según indicó, eligió evitar las transferencias electrónicas porque “así no son solo números fríos”.

Una empresa china repartió millones en efectivo y desató una escena viral entre sus empleados

La escena, que combinó espectáculo y reconocimiento económico, mostró a los trabajadores recorriendo las mesas y recogiendo efectivo en un formato poco convencional dentro del mundo empresarial.

Lejos de ser un hecho aislado, la empresa mantiene una política sostenida de incentivos económicos significativos.

Bonificaciones y aportes sostenidos

En el último año, la compañía registró ganancias por 38 millones de dólares, de los cuales una gran parte —unos 24 millones— fue distribuida entre el personal como bonificación.

También ha impulsado otras iniciativas: en el Día Internacional de la Mujer entregó importantes sumas a trabajadoras y, en 2022, su presidente realizó donaciones millonarias a estudiantes universitarios con dificultades económicas.

El trasfondo de la empresa

El propio Cui ha señalado en reiteradas oportunidades que su objetivo no es “amar regalar dinero”, sino contribuir a aliviar las presiones económicas que enfrentan muchos jóvenes, como créditos hipotecarios o de consumo.

El reparto, que alcanzó unos 180 millones de yuanes (equivalentes a 26 millones de dólares), generó gran repercusión en redes sociales. El diario South China Morning Post destacó que los empleados podían tomar “todo lo que pudieran contar”, lo que derivó en escenas donde algunos intentaban llevar más dinero del que podían sostener.

A diferencia de años anteriores, en los que se habían entregado lingotes de oro, en esta ocasión el efectivo fue el protagonista, potenciando el impacto visual y la difusión global del evento.