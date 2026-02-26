Una convocatoria viral que comenzó como un juego terminó con serios incidentes en la ciudad de Nueva York . Una multitudinaria batalla de bolas de nieve derivó en enfrentamientos con la policía, dejó varios efectivos lesionados y culminó con la detención de un joven de 27 años.

El episodio ocurrió el lunes en el reconocido Washington Square Park, en medio de una intensa tormenta invernal que cubrió de nieve la ciudad. Según trascendió, la reunión fue promovida por creadores de contenido en redes sociales, lo que generó una amplia convocatoria en el espacio público.

Lo que inicialmente parecía una actividad recreativa escaló rápidamente. Tras una llamada al 911, agentes del Departamento de Policía de Nueva York acudieron al parque y se encontraron con una escena caótica. Videos difundidos en redes muestran a uniformados recibiendo impactos constantes de bolas de nieve y hielo, mientras parte de la multitud gritaba y filmaba con sus teléfonos.

En medio de la tensión, se registraron empujones y forcejeos. Las autoridades confirmaron que varios policías sufrieron golpes directos en el rostro y que al menos dos de ellos debieron ser trasladados a un hospital cercano con lesiones en cara, cabeza y cuello.

Incidentes en Nueva York: batalla de bolas de nieve dejó policías heridos y un detenido

Incidentes en Nueva York: batalla de bolas de nieve dejó policías heridos y un detenido

La investigación continúa y la fuerza difundió imágenes de otras cuatro personas señaladas como presuntos participantes de las agresiones, con el objetivo de identificarlas y avanzar en posibles imputaciones.

El hecho también abrió un contrapunto político. La comisionada policial, Jessica Tisch, calificó los disturbios como un comportamiento “criminal y vergonzoso”.

En cambio, el alcalde Zohran Mamdani relativizó lo sucedido y lo definió como “una batalla de nieve que se descontroló”, poniendo en duda la necesidad de avanzar con cargos penales.

Mientras sigue la búsqueda de más involucrados, el debate sobre el alcance de la respuesta policial frente a eventos masivos organizados en redes sociales quedó instalado en la agenda pública neoyorquina.