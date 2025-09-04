Anmat prohibió una miel orgánica por falta de registro y control sanitario
Anmat prohibió una miel orgánica por falta de registro. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y rige en todo el país.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una nueva alerta alimentaria que impacta directamente en el consumo de productos naturales.
Mediante la Disposición 6228/25, publicada en el Boletín Oficial, se prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, incluidas las plataformas de venta en línea, de la “ Miel orgánica certificada marca Los Meleros”, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.
El producto, cuyo origen se indica como Miel del Monte, está vinculado a la matrícula N°32.143, sala Sef-h-0482 y Renapa N° H-54.512, con sede en El Sauzalito, Chaco, bajo la presidencia de José Luis Aranda.
¿Por qué la Anmat prohíbe este producto?
Según el comunicado oficial, esta miel carece de registro sanitario, lo que impide garantizar su trazabilidad, sus condiciones de elaboración y su inocuidad. Esto significa que no cumple con los estándares establecidos por la normativa vigente, y por lo tanto, no puede asegurarse que sea segura para el consumo humano.
La Anmat remarcó que, al no contar con los controles correspondientes, el producto podría representar un riesgo para la salud pública. Además, al estar disponible en plataformas de venta online, su alcance comercial se amplifica, lo que motivó una intervención urgente.