Anmat prohibió una miel orgánica por falta de registro y control sanitario

Anmat prohibió una miel orgánica por falta de registro. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y rige en todo el país.

La miel orgánica fue retirada del mercado por no cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por Anmat. Foto: Shutterstock

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una nueva alerta alimentaria que impacta directamente en el consumo de productos naturales.

Mediante la Disposición 6228/25, publicada en el Boletín Oficial, se prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, incluidas las plataformas de venta en línea, de la “ Miel orgánica certificada marca Los Meleros”, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

El producto, cuyo origen se indica como Miel del Monte, está vinculado a la matrícula N°32.143, sala Sef-h-0482 y Renapa N° H-54.512, con sede en El Sauzalito, Chaco, bajo la presidencia de José Luis Aranda.

Captura de pantalla 2025-09-02 111353 Miel marca Los Meleros, prohibida por la Anmat. Foto: Anmat

¿Por qué la Anmat prohíbe este producto? Según el comunicado oficial, esta miel carece de registro sanitario, lo que impide garantizar su trazabilidad, sus condiciones de elaboración y su inocuidad. Esto significa que no cumple con los estándares establecidos por la normativa vigente, y por lo tanto, no puede asegurarse que sea segura para el consumo humano.